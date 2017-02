1 motivation, 2 coureurs, 30 km et 5000$

Elle, est spécialiste en médecine interne au Temiskaming Hospital de New Liskeard. Lui, est enseignant de mathématiques à l’École secondaire catholique Sainte-Marie de New Liskeard. Ensemble, ils forment un couple reconnu pour leur engagement et leur générosité dans la communauté de Temiskaming Shores. Au fil des ans, ils ont œuvré au sein de plusieurs organismes et se sont associés à plusieurs causes en donnant temps et argent.

Toujours sur cette lancée empreinte d’humanité, Céline Léger-Nolet et Denis Nolet commencent l’année 2017 en participant au Team In Training (TNT), un programme qui permet d’amasser des fonds pour la Société de leucémie et lymphome du Canada. Ainsi, ils ont jusqu’à la fin du mois de mars pour atteindre leur objectif de 5000$ et s’entraîner en vue de leurs 30 kilomètres de course.

Derrière cet élan de générosité se cache une histoire bouleversante. C’est celle de Cassandra Léveillé, 17 ans, élève de la 12e année à l’École secondaire catholique Sainte-Marie de New Liskeard. Elle est ce que l’on appelle « une bonne fille ». Son entourage la décrit comme étant souriante, gentille, sociable, engagée, tant dans sa réussite scolaire que dans la vie étudiante, intelligente, pleine de potentiel. Actuellement, elle est au CHEO, l’hôpital pour enfants de l’est ontarien, où elle reçoit des traitements. À l’automne 2015, on lui avait diagnostiqué une leucémie myéloblastique aiguë. Après une chimiothérapie intensive, la santé fut de retour. Éphémère, ce retour n’a duré que quelques mois. En rechute, elle attend une transplantation de la moelle osseuse qui devrait avoir lieu dans les prochaines semaines à l’hôpital Sick Kids de Toronto. « La maladie de Cassandra et son traitement nous ont motivés à faire quelque chose. On se sent souvent impuissants devant de telles circonstances, et en amassant de l’argent pour la recherche et la guérison des cancers du sang, on réussit à faire une petite différence », explique Céline Léger-Nolet.

En plus d’amasser de l’argent, ceux qui se joignent au TNT s’engagent à participer à une course d’endurance. Le couple courra donc 30 kilomètres lors de la course Around the Bay, à Hamilton, en Ontario, le 26 mars prochain. Il s’agit de la plus ancienne course en Amérique du Nord. Elle a vu le jour en 1894, trois ans avant le célèbre marathon de Boston. Le couple Léger-Nolet n’en sera pas à sa première expérience. « Denis et moi avons déjà participé à cette course à plusieurs reprises, mais cette fois, nous voulions lui donner une tout autre signification. » Et cette signification, elle s’appelle Cassandra Léveillé.

Au moment d’écrire ces lignes, la collecte de fonds va bon train. En moins d’une semaine, elle est à 38% de l’objectif fixé. Et pendant que les dons font grimper le thermomètre, Céline et Denis poursuivent leur routine d’entraînement assez stricte qui consiste à courir de 4 à 5 fois par semaine en variant les types de courses, leur permettant ainsi d’augmenter progressivement leurs distances.

Pour aider le couple Léger-Nolet à atteindre leur objectif de 5000$, vous pouvez vous rendre sur le site web www.teamintraining.ca. Cliquez sur « Faites un don » puis sur « Tous les événements après le 1er juillet 2016. Enfin, entrez le nom « Céline Léger-Nolet » et cliquez sur celui-ci. Tous les fonds recueillis sont utilisés pour la recherche sur les cancers du sang, dont les leucémies, les lymphomes et les myélomes. « On encourage les gens à donner pour cette cause, parce que chaque don nous rapproche un peu plus de la guérison », termine Mme Léger-Nolet.