11 000 $ pour le Défi 24/21

Quelques semaines avant les Fêtes, les Témiscamiens contribuent à la Grande Guignolée des médias pour le bénéfice des paniers de Noël. Toutefois, ce n’est pas le seul événement à soutenir les paniers, il y a aussi le Défi 24/21 Automobile Paquin 2016 qui se déroulait le 10 décembre dernier à St-Bruno-de-Guigues et qui a permis d’amasser la somme de 11 000 $ pour la cause. Si l’on ajoute la somme recueillie lors de la Guignolée, on parle de 46 000 $ que les Témiscamiens auront versés aux paniers de Noël.

Le Défi 24/21, c’est 24 heures de hockey où 21 joueurs affrontent 21 équipes dans le but d’amasser des fonds. Cette année, les participants se sont surpassés en permettant aux paniers de Noël de recevoir un soutien additionnel de 11 000 $.

Pierre Côté, membre organisateur et l’un des 21 joueurs, était très satisfait à l’issue de l’événement. « En effet, c’est vraiment un gros montant. Nous sommes très heureux de remettre cet argent aux paniers. » Monsieur Côté en a profité pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à l’organisation et au bon déroulement du défi.

Les intéressés peuvent s’attendre à quelques changements dans la formule de l’année prochaine. « Peut-être que notre équipe était un peu trop forte, ce qui a peut-être découragé certains de venir nous affronter. L’an prochain, nous allons sans doute y aller d’une autre façon, alors que les équipes se lanceront des défis entre elles. Nous voulons avant tout que les participants aient du plaisir », termine l’organisateur.