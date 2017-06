13 000 visiteurs au Salon du livre de l’A-T!

Le Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue avait lieu à Rouyn-Noranda cette année, accueillant 13 000 visiteurs. Une centaine d’exposants étaient sur place en plus de 180 auteurs.

Plusieurs activités avaient lieu lors de cette édition à la programmation bien chargée. Que ce soit le concert de Raôul Duguay et Laurence Jalbert en marge du Festival des guitares du monde, la nuit de la poésie, ou encore les ateliers de création littéraire avec Sonia Cotten. Il y en avait pour tous les goûts!

Les Salons du livre profitent à toute la population et il était important pour les organisateurs que les enfants puissent être partie prenante des festivités. Ce sont 5460 élèves qui ont pu assister au Salon. Aussi, toute la semaine, les élèves de la MRC de Rouyn-Noranda ont accueilli des auteurs dans leur classe. Pour l’auteure témiscamienne et éditrice jeunesse Amy Lachapelle, ce contact avec les enfants est très apprécié. « Rencontrer les jeunes ça a vraiment un impact. Ils reviennent nous voir en Salon et ils sont toujours contents de nous revoir ». Ces activités avec les élèves visent aussi à transmettre le goût pour la lecture.

Pour Amy Lachapelle, le public témiscabitibien a une fois de plus été au rendez-vous. « Les gens venaient au Salon du livre avec l’objectif de faire des découvertes. Ils étaient là pour acheter, donc pour un exposant, c’était super! », affirme-t-elle.

Marc-Antoine Belley, Témiscamien d’adoption était aussi sur place pour présenter son premier roman. Il a apprécié son expérience, considérant que les Salons du livre de région sont très chaleureux et dynamiques. L’achalandage a été meilleur que ce qu’il espérait. « L’achalandage a été fantastique. Ç’a été un super beau Salon! », s’exclame-t-il.