13e édition du tournoi de softball du SC Navins de Béarn

Par Valérie Bellehumeur

Les 14-15-16 juillet derniers se tenait la 13e édition du tournoi de softball du SC Navins à Béarn. Ce sont 12 équipes du Témiscamingue et de l’Abitibi qui se sont affrontées pendant ces trois jours de compétition.

Le tournoi est organisé par l’équipe du SC Navins de Béarn : « Lorsque le tournoi a été créé il y a 13 ans, il n’y avait plus de tournoi au Témis. C’est pourquoi notre équipe a décidé d’en créer un nouveau afin de pouvoir avoir la chance d’avoir un tournoi en région. Avec les années, il y a des tournois qui se sont ajoutés dans la région, tel que le tournoi d’ouverture et de fermeture de Lorrainville. Aussi, nous avons déjà eu plus de 18 équipes lors de notre tournoi, mais nous préférons garder notre limite à 12 afin d’offrir plus de matchs garantis pour chacune des équipes et ainsi avoir une meilleure ambiance tout au long de la fin de semaine », mentionne le responsable du tournoi, Christian Beaulé.

Les différentes équipes venues d’un peu partout au Témiscamingue et en Abitibi ont eu droit à une très belle température tout au long du weekend et familles et amis étaient au rendez-vous. Une nouveauté cette année, l’organisation du tournoi a fait affaire avec des arbitres fédérés. Une tradition qui perdure, nous avons eu droit à un match d’exhibition entre deux équipes féminines de la région. Cette année, ce sont les Softgirls qui ont affronté les T-Miss dans un match amical : « Ça fait 4-5 ans que l’on fait un match de filles pour leur permettre d’avoir une belle visibilité et par le fait même de donner une pause aux gars entre les demies finales et les finales. Cette année, nous avons voulu intégrer une classe féminine à notre tournoi avec 3-4 équipes, mais malheureusement il n’y avait pas assez d’équipes de disponibles. Si la demande est là l’an prochain, nous aimerions bien tenter à nouveau de créer une classe féminine », fait savoir Christian Beaulé.

La fin de semaine s’est conclue par une victoire des Northstars de Notre-Dame-du-Nord contre Mécanique MG de Rouyn-Noranda dans la classe B. Pour ce qui est de la classe A, le SC Navins de Béarn l’a emporté contre les champions de l’année dernière, ABT Sécurité de Ville-Marie. Encore une fois, une belle réussite pour cet événement et l’organisation vous dit à l’année prochaine!