Le 150e du Canada fêté en grand à Témiscaming Mathilde Mantha

La Ville de Témiscaming est la seule municipalité témiscamienne à avoir bénéficié d’une subvention pour l’organisation du 150e anniversaire du Canada. C’est donc dire que ce sera célébrer en grand!

Les festivités commenceront avec un 5 à 7 au musée de la gare le 15 juin, suivi d’un spectacle de l’artiste émergente Helena Deland. Kipawa et la communauté Kebaowek seront partie prenante de la fête. Lors de la cérémonie d’ouverture, il y aura un rituel traditionnel autochtone de purification. Pour François Gariépy Harrison, le directeur des loisirs et de la culture pour la Ville de Témiscamingue, il s’agit encore une fois d’une preuve de la relation étroite qui lit les différentes communautés dans le Sud du Témiscamingue. « Lors des rencontres de notre comité organisateur, nous avons convenu que les activités touchant la modernité seraient vécues à Témiscaming, tandis que ce qui est traditionnel se passerait davantage à Kipawa », informe-t-il. La cérémonie d’ouverture sera aussi l’occasion de lancer le nouveau billet de 10$ où figure une photo des chutes de Kipawa. Le vernissage d’une exposition de plus de 100 œuvres signées Joanne Abbott sur le Thème du Canada aujourd’hui aura aussi lieu ainsi qu’une exposition de photos de Keith Benard sur la vie dans le Sud du Témiscamingue.

Le lendemain, le vendredi 16 juin, les activités se déclinent comme suit à la Salle de Kipawa : dîner doré et bannik, rencontre des voyageurs qui ramène le public au temps de la colonisation. En soirée, au parc du 75e, ce sera le spectacle de Marco Calliari et de Jérôme Charlebois (fils de Robert Charlebois).

Le 17 juin sera aussi une journée bien rempli! Randonné en rabaska avec Les voyageurs, reconstitution historique, jeux gonflables ainsi qu’un barbecue et un bar à poutine pour le souper. La programmation du samedi promet d’être très familiale. En soirée, le groupe local Les Nomads sera en première partie de Steve Hill.

De grands feux d’artifice concluront les festivités à 23 h le samedi. Monsieur Harrison Gariépy est très fier de la programmation de la Fête du 150e anniversaire du Canada et invite toute la population à consulter la programmation complète au http://temiskipawa150.com/

Le mois sera occupé pour les habitants de Témiscaming et Kipawa puisque Mario Peluso et les Hobos hurleurs performeront lors de la Saint-Jean Batiste et Cletus Jones ainsi que Bullzeye.