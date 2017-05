18 000$ pour la maison de la famille de Témiscaming

La famille d’Isabelle Lepage-Gagné et de Marc-André Manseau.

Le demi-marathon marathon Les petits pieds des bouts de chou s’est passé sous le soleil le 14 mai dernier à l’occasion de la fête des Mères. L’événement aura permis de récolter 18 000$ qui sera remis en totalité à la maison de la famille de Témiscaming.

Ce sont 208 personnes qui ont enfilé leurs espadrilles pour courir un des trajets proposés, soit 1 km, 5 km, 10 km ou 21,1 km. Les différents parcours permettaient de mettre l’emphase sur l’aspect familial en étant accessible pour tous âges et toutes capacités physiques. « Bien que le nombre d’inscriptions fût un peu moins élevé que l’année précédente, ça n’a pas influencé la qualité de la journée », précise la responsable de l’événement Nancy Gagnon. « Les gens étaient contents d’être là et ils étaient dynamiques », ajoute-t-elle. Une délégation complète de l’école Marcel-Raymond a aussi pris part à la course, ce que Nancy Gagnon a trouvé particulièrement réjouissant.

La maison de la famille cible ses activités et son offre de services pour les 0-5 ans et leur famille. Cela permet à plusieurs de sortir de l’isolement et de participer à des ateliers. Le demi-marathon Les petits pieds des bouts de chou est une collecte de fonds d’envergure pour l’organisme communautaire.