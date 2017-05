20 ans de service pour les femmes victimes de violence conjugale

La maison d’hébergement l’Équinoxe a accueilli environ 900 femmes en 20 ans d’existence. Pour célébrer ces deux décennies de services voués à aider les femmes victimes de violence conjugale, la Maison d’hébergement organise une conférence mettant en vedette Ingrid Falaise, auteure du livre Le monstre qui parle de sa propre expérience de violence conjugale. L’événement aura lieu le 26 mai prochain, à 18h30 au théâtre du Rift.

Ouvrir une maison d’hébergement est apparu essentiel à l’époque pour le Centre des femmes du Témiscamingue (CDFT) qui a fondé l’Équinoxe. Les femmes du CDFT observaient un besoin dans la communauté témiscamienne. Les femmes victimes de violence conjugale devait alors se rendent en Abitibi pour avoir des services adaptés. Les maisons d’hébergement du reste de la région ont d’ailleurs beaucoup aidé à la mise en place du projet en sol témiscamien. Avant l’achat de la maison en 1997, certaines femmes étaient même hébergées dans les bureaux du CDFT.

C’est Céline Grenier qui a porté ce dossier. La fondation de la maison d’hébergement l’Équinoxe a été une belle démonstration de la solidarité féminine. Selon Cathy Bellehumeur, coordonnatrice de la Maison d’hébergement : « plusieurs bénévoles ont aidé, c’est un projet porté par les femmes du milieu, c’est beau de penser à ça! »

Aujourd’hui, la maison d’hébergement embauche une vingtaine de travailleuses. Les services offerts sont évidemment l’hébergement pour les femmes et leurs enfants, du soutien moral, accompagnement pour les démarches judiciaires, un service téléphonique 24/7, de la prévention, des services d’intervenantes externes, etc. Cathy Bellehumeur rappelle que l’intervention se passe sans jugement, sans obligation des femmes à porter plainte ou se retirer de leur milieu familial. « C’est important de le dire, on croit au potentiel de chaque femme et en son autonomie. On respecte ses choix, ses décisions, ses limites, son rythme. Notre but premier est d’élaborer avec elles des scénarios de protection. Il y a des femmes qui nous visitent plus ou moins régulièrement depuis dix ans. On sera toujours là pour elles, pour les aider et les respecter dans toutes leurs décisions ». Elle ajoute qu’elles offrent aussi un service pour les proches des victimes « on est aussi là pour les écouter et les diriger vers des pistes de solution. Eux aussi peuvent être éprouvés par la situation. C’est important pour nous de rappeler qu’on est là pour les aider à passer à travers », poursuit la coordonnatrice.

La conférence du 26 mai est offerte gratuitement, mais il est suggéré de réserver sa place au ticketacces.com. Cathy Bellehumeur est enthousiasmée à l’idée de cette activité. « C’est une femme inspirante et malgré la tristesse de son témoignage, il y a beaucoup d’espoir. Elle souligne qu’il y a une vie après la violence conjugale, qu’on peut s’en sortir ».