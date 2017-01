2016 : le bilan de Christine Moore

La fin de l’année 2016 a sonné et l’heure était au bilan pour Christine Moore, député néodémocrate pour la circonscription Abitibi-Témiscamingue. Ce qui ressort de son discours lorsqu’on l’interroge sur cette année politique, c’est le manque de plans d’action concrets du gouvernement libéral sur plusieurs dossiers préoccupants.

De par son statut de députée d’un parti d’opposition, un des rôles de la femme politique est sans aucun doute de remettre en question les méthodes et décisions du gouvernement en poste. Madame Moore s’indigne donc du changement de cap des libéraux sur la réforme électorale affirmant que « maintenant qu’il a été élu avec moins de 40 % des voix, le gouvernement Trudeau recule sur la réforme électorale qui aurait permis que le vote de chaque Canadien compte ».

Aussi, elle peine à concevoir que celui-ci traine encore de la patte dans des dossiers qui touchent particulièrement les régions, notons les difficultés des producteurs laitiers qui subissent les conséquences du conflit sur le lait diafiltré et la question du bois d’œuvre. Sur le plan technologique aussi, elle déplore l’accessibilité défaillante des services d’internet haute vitesse et de la couverture cellulaire. Ces nouvelles technologies, selon elle, constituent un important vecteur de développement économique en régions. Elle s’inquiète aussi de l’aval quasi inconditionnel donné par le gouvernement libéral sur des projets d’oléoducs, alors que peu de mesures de sécurité publique et écologique ont été prises. Madame Moore affirme que « sur plusieurs dossiers, le gouvernement Trudeau ne pose pas d’actions concrètes parce qu’il n’est pas prêt. Il devrait appliquer des solutions alors qu’il choisit d’aller en consultation pour gagner du temps. Il y a beaucoup d’improvisation ».

Elle croit que ce n’est toutefois pas par mépris ou indifférence envers les régions que ces projets stagnent, mais plutôt parce que les élus ignorent la situation vécut dans plusieurs milieux ruraux. Selon ses observations en Chambre des communes, il y a une incompréhension de la réalité des régions. C’est pour ses raisons que Christine Moore considère avoir déployé en 2016 beaucoup d’énergie pour expliquer ses enjeux souvent ignorés.

Parmi ses préoccupations, il y a aussi les allocations, pensions de vieillesse et les services donnés aux aînés et aux familles qui sont parfois difficiles à obtenir pour certaines lourdeurs bureaucratiques. La députée dénonce que les services ne soient pas plus accessibles et considèrent que ses tracas qui incombent parfois le quotidien des citoyens devraient être allégés.

La députée qui est aussi maman et qui attend d’ailleurs un deuxième enfant en mai prochain trouve qu’il est important que les jeunes femmes soient représentées en politique, c’est pourquoi il est essentiel pour elle de conjuguer la maternité à son emploi et de montrer qu’il est tout à fait possible d’avoir à la fois une carrière et des enfants. Elle déplore d’ailleurs qu’il n’y ait qu’une seule femme de moins de 40 ans à l’Assemblée nationale, qu’en ayant une accessibilité restreinte à la réalité parentale, les institutions politiques se coupent d’une partie de la population.

En 2017, Christine Moore continuera de représenter les citoyens. Elle indique cependant qu’elle diminuera ses déplacements jusqu’à la fin de sa grossesse en travaillant davantage à partir de la circonscription.