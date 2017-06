35 ans de services aux aînés

La Table de concertation des personnes âgées du Témiscamingue (TCPAT) célèbre ses 35 ans. Au terme de ces années, une résidence pour personnes âgées a vu le jour en plus du soutien moral et de l’aide-ménagère à domicile qui augmentent la qualité de vie des aînés.

Encore aujourd’hui, un comité local est formé dans chaque municipalité. Avant 1997, le budget de la TCPAT était plutôt limité et permettait d’offrir des services aux aînés afin de leur faciliter la vie : tonte de pelouse, cordage de bois, entretien ménager, aide pour la préparation des repas, etc. Depuis, la TCPAT est rendu l’endroit où converge les dossiers relatifs aux services rendus aux aînés au Témiscamingue. Les comités locaux sont encore aujourd’hui au cœur de l’Organisme puisqu’ils sont à l’écoute des besoins de la population.

Le point saillant de ses 35 années est sans doute la construction de la Résidence Gaudet qui permet à un plus grand nombre d’aînés d’être hébergés dans un milieu actif et communautaire. Aussi, depuis la prise en charge du dossier d’économie social d’aide à domicile en 1999, la TPCAT est passé de cinq employés à 70. En 2002, l’organisme reprend aussi les reines de la Résidence Marguerite d’Youville.

Le travail de la TCPAT a été reconnu et salué à maintes reprises. Tel qu’expliqué dans le livre commémoratif du 35e anniversaire, en décembre 2009 la MRC du Témiscamingue devient la première à être honoré du certificat de reconnaissance, remis par Marguerite Blais, consacrant la région « d’amie des ainés ». Aussi, en 2010 des employés et membres élus participent à la première conférence internationale sur le vieillissement et Villes amies des aînés à Melbourne Australie. La TCPAT a l’opportunité de présenter son travail dont le dossier accompagnement et saines habitudes de vie. Édith Vincent et Jocelyne Morin sont aussi invitées, en 2012 au coloc Le droit de vieillir qui se tient à Dijon en France. L’expérience de la TCPAT est donc reconnue et prisée.

Les accomplissements de la TCPAT sont nombreux et contribuent à la bientraitance et au bien-être des aînés. Dans un avenir rapprocher, des services de soins corporels à domicile s’ajouteront à l’offre de service de l’OSBL.

Une belle cérémonie!

Édith Vincent, directrice générale confirme que 300 personnes ont assisté aux célébrations du 35e anniversaire. « Nous avons eu de beaux discours de la part de nos élus fédéraux et provinciaux, une performance de la chorale de Guigues et de notre chorale maison. Un succès phénoménal puisque chacune des municipalités étaient représentées », mentionne-t-elle.