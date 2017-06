3e tournoi d’ouverture de la ligue de Softball : 5e anniversaire pour les Softgirls!

Un texte de Valérie Bellehumeur

La fin de semaine dernière, soit les 2-3 et 4 juin, avait lieu le 3e tournoi d’ouverture de la ligue de Softball du Témiscamingue au parc Isaïe-Doire de Lorrainville. Lors de ce tournoi, qui a pour but de réunir les amateurs de balle molle et de bien amorcer la nouvelle saison, nous retrouvions sept équipes dans la catégorie masculine et cinq dans la catégorie féminine, toutes venant de la région du Témiscamingue.

Selon l’organisatrice de ce tournoi et aussi fondatrice des Softgirls, Stéphanie Migneault-Lemire, le niveau de compétition des équipes féminines augmente d’année en année. Les parties sont plus intéressantes et le niveau de jeu est supérieur aux étés précédents. D’ailleurs, une nouveauté cette saison, les Softgirls ont engagé des arbitres fédérés pour arbitrer les matchs. Les années antérieures, ils s’agissaient de différents joueurs des équipes qui arbitraient les matchs. La venue de ces nouveaux arbitres apporte un aspect intéressant aux matchs et permet d’avoir l’heure juste sur les règlements officiels du softball.

Ce n’était pas un simple tournoi pour les joueuses : elles en ont aussi profité pour souligner les 5 ans des Softgirls. Voilà déjà cinq ans que Stéphanie Migneault-Lemire a eu l’idée de démarrer une ligue de softball féminine au Témiscamingue.

Pour ce qui est des vainqueurs, les LadyWarriors de Winneway ont vaincu les T-Miss de Lorrainville dans la catégorie féminine et le SC Navins de Béarn l’a emporté sur les Warriors de Winneway dans la catégorie masculine.

Nous pouvons donc dire mission accomplie pour ce tournoi et longue vie à la ligue féminine!