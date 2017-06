45 000$ amassés au Relais pour la vie témiscamien

Crédit photo : Gabriel Ladouceur

Plus de 45 000$ seront remis à la Société canadienne du cancer suite au Relais pour la vie 2017 qui s’est tenu le 2 juin dernier, dans la cour de l’aréna Frère-Artur-Bergeron de Ville-Marie. Le comité organisateur se réjouit de la participation constante et généreuse des Témiscamiens qui, année après année garantissent le succès de l’activité de financement.

Olivier Gauthier, coordonnateur régional était satisfait de l’édition 2017 qui avait failli tomber à l’eau en raison d’un manque de bénévoles impliqués dans le comité organisateur. Plusieurs employés du Journal le Reflet ainsi que d’autres fidèles bénévoles ont repris les choses en main pour assurer la tenue de l’évènement. Selon monsieur Gauthier « pour tous les organismes, c’est toujours un défi de recruter des bénévoles ». Il ajoute que l’équipe du Relais pour la vie « est dans un mode de renouvellement des activités pour attirer de nouveaux bénévoles ». Il rappelle également que « l’action bénévole est au cœur de la réussite de tels évènements ».

Cette année au Témiscamingue, le Relais s’est inscrit dans un projet pilote qui vise à réduire le temps de marche à six heures. Cette formule a été testée dans six villes à travers le Québec cette année. « Au bureau régional de l’Abitibi-Témiscamingue, nous sommes près de la population. On sentait bien que la formule de la marche de 12h battait de l’aile, donc on a décidé d’y aller ici aussi pour le projet pilote. On voit la réception ce soir et c’est très positif », commente Olivier Gauthier durant l’événement.

Présent le soir de l’événement, Xavier Deschênes-Simard, chercheur québécois financé par la Société canadienne du cancer explique l’impact de chaque don. « La recherche coûte excessivement cher et les fonds sont limités. En fait, juste à titre d’exemple, via l’Institut de recherche en santé du Canada (IRSC), qui est le principal organisme bailleur de fonds en recherches au Canada, les taux de projet de recherche sur le cancer financé tournent autour de 10%. C’est très bas, ça veut dire que la plupart des chercheurs ne réussissent pas à obtenir des subventions ». C’est pourquoi, selon lui, chaque don est essentiel aux percées scientifiques en matière de lutte contre le cancer. « Au final, la recherche est financée par la population qui donne. Chaque sou est important ».

Questionné au sujet des innovations développer grâce à ces fonds, docteur Deschênes-Simard évoque l’immunothérapie qui traite plusieurs cancers. « L’idée ultime est de développer un vaccin qui pourrait prévenir tous les cancers. Ce n’est évidemment pas testé sur les humains encore, mais on y travaille », affirme-t-il.

Il insiste aussi sur la prévention. « Le style de vie a un impact. Les saines habitudes d’alimentation, de sommeil, d’activités physiques ont certainement un effet préventif », avance-t-il. Un suivi régulier avec un médecin est aussi fortement conseiller. « Avec des visites régulières chez le médecin, on peut détecter le problème avant que ça devienne un cancer », fait-il valoir.

Le Relais pour la vie est l’activité de financement la plus importante pour la Société canadienne du cancer. Seulement au Québec, ce sont environ 12 millions de $ qui sont amassés chaque année.