Troc-heures Témis : pour des transactions plus humaines

Le projet Troc-heures, qui consiste à un échange de services, a été lancé au Témiscamingue. C’est à la suite de consultations du milieu communautaire que l’idée a émergé. Les objectifs sont de lutter contre la pauvreté, briser l’isolement social, partager des expertises et favoriser l’entraide entre les habitants.

Le concept est simple : on s’inscrit en ligne, on note les services que nous sommes en mesure d’offrir. Ensuite, il est possible de demander l’aide d’un membre selon le principe suivant : une heure de service donné pour une heure de service reçu. « Par exemple, on peut aller faire des commissions pour une personne en échange d’une tarte au sucre, donner un cours de menuiserie en échange d’un cours de guitare. Les services rendus dépendent vraiment des capacités et compétences de chacun. En s’inscrivant, on reçoit automatiquement dix heures que l’on peut dépenser.

Selon Jonathan Jensen-Lynch, chargé de projet, c’est un réseau important qui s’installe au Témiscamingue. Il existe déjà une proximité entre les gens et on souhaite renforcer les rapports humains. « On souhaite consolider les liens et en tisser de nouveaux », affirme ce dernier. Il espère aussi que des connaissances seront transmises : « pensons aux personnes âgées qui ont beaucoup de savoir-faire. C’est important de s’y intéresser ».

Le projet est sur le banc d’essai pour l’instant. Une quinzaine de membres sont déjà inscrits. Un bilan sera fait après la première année afin de voir les besoins réels de la population et d’évaluer comment le projet s’implante dans la collectivité.

Pour s’inscrire, c’est par ici : https://www.trocheurestemis.ca/accueil