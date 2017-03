Plusieurs médailles en badminton

Les médaillés du Championnat régional en double avec leurs entraîneurs Marc Gaudet et Sophie Lance.

Le 18 mars dernier avait lieu à Amos le championnat régional de badminton en double. Les athlètes du club des Tamias de l’École Marcel-Raymond de Lorrainville ont fait belle figure en récoltant plusieurs médailles.

Dans la catégorie Benjamin, Olivier Gilbert et Joakim Clément se sont mérité la médaille d’argent. En mixte, toujours dans la catégorie benjamine, Ally Breton et Sacha Gingras-Lance ont terminé deuxième alors qu’Ingrid Gingras et Jonathan Barrette ont fini sur la plus basse marche du podium.

En ce qui concerne le Cadet mixte, Yu-Jade Adam Paquet et Joshua Cardinal ont obtenu la médaille d’argent, tout comme Annabelle Gingras et Joachim Bernard dans la catégorie juvénile mixte.

Sophie Lance, une des entraîneuses du Club, est très fière de la réussite de ses protégés. Avec Marc Gaudet, ayant pris la relève de l’entraîneuse Nathalie Cardinal, cette première année de coaching a été riche en expérience. « C’est très intéressant de se retrouver dans la situation où tu dois tout apprendre. Il faut se laisser le temps. Les valeurs de respect, d’encouragement, de rigueur sont présentes dans ce sport. Ce qui est surprenant au badminton, nous avons un bel esprit d’équipe, tout en pratiquant un sport individuel », de dire madame Lance.

La saison se clôturera pour la majorité des jeunes, le 1er avril prochain alors qu’aura lieu le championnat régional simple à La Sarre.