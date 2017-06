46e expo agricole de Guigues : Le plaisir au rendez-vous malgré tout!

Un texte de Valérie Bellehumeur

Encore une fois cette année, Saint-Bruno-de-Guigues mettait en place l’unique exposition agricole de la région, et ce, pour une 46e année. Les 2-3 et 4 juin derniers, le comité organisateur offrait différentes activités telles que des tirs de tracteurs et de tracteurs modifiés, des tirs de camion, des jeux gonflables et une mini-ferme.

Cette fin de semaine, qui a pour but de rassembler les plus grands passionnés de l’agriculture, a été victime de Dame nature. En effet, Francis Racine, du comité organisateur, expliquait qu’étant donné la quantité importante de pluie reçue dans les dernières semaines, le taux de participation à l’exposition agricole a été durement atteint. « Normalement nous essayons de faire l’exposition entre la dernière semence et la première coupe des champs. Ainsi, nous avons plus de chance d’avoir des agriculteurs qui participent à nos différentes compétitions puisqu’ils ne sont pas pris dans les champs. Cependant, avec la pluie des dernières semaines, plusieurs agriculteurs sont encore dans les champs et n’ont pas pu se déplacer. », mentionne monsieur Racine.

Le nombre de bovins présents à la compétition tournait autour de 30 alors que dans les meilleures années, ce chiffre pouvait s’élever jusqu’à 137 bêtes. « Non seulement la météo n’a pas été en notre faveur, mais il est plus difficile aujourd’hui d’avoir des bovins dans notre compétition. Les fermes grossissent beaucoup, ce qui augmente la charge de travail des agriculteurs. Cela demande beaucoup de temps pour élever une vache et la présenter dans des concours. », expliquait monsieur Racine. Malheureusement, l’exposition connaît un essoufflement de ce côté à cause de différentes raisons qui sont hors de leur contrôle.

D’un autre côté, le retour du fameux méchoui fut un succès. « Pour la deuxième année consécutive, nous avons eu le souper méchoui et cela fut encore une réussite. Nous avions 200 billets à vendre et je crois que nous les avons presque tous vendus. C’est un beau moment pour les agriculteurs de se réunir et d’échanger. C’est certainement à refaire! », affirme monsieur Racine.

Une autre soirée où les gens ont pu avoir bien du plaisir, le samedi soir avec le groupe de musique Les 8 sourcils. « La foule n’était pas immense, mais ce n’est pas la quantité qui compte, mais la qualité et les gens qui étaient présents étaient une super de belle gang qui a veillé jusqu’à la fin. Nous avons eu beaucoup de plaisir avec eux, le party était pogné! », mentionnait Billy Bergeron, membre des 8 sourcils.

Bien que l’expo ait connu ses difficultés, les gens qui étaient présents ont eu bien du plaisir et ont pu participer aux différentes compétitions qui les passionnent! Le comité croit encore en son événement et espère revenir plus fort l’an prochain !