Le 4e défi tout en couleurs approche!

Crédit photo : Défi tout en couleurs Desjardins/Facebook

Le défi tout en couleur Desjardins revient une fois de plus dans une version nocturne le 26 août prochain. La course de 5 km prendra place à Ville-Marie. On promet des surprises, de la couleur et du plaisir!

Un événement à visées sociales

Manon Goulet, instigatrice du projet, mentionne que l’objectif est de valoriser les saines habitudes de vie par le bonheur de bouger et de faire une activité ludique qui a des retombées sociales. « On invite tout le monde à participer. Le but est de parcourir 5 km donc, ça peut être en courant ou en marchant. Dans les années précédentes, une dame en fauteuil roulant relevait le défi avec nous. Il y avait aussi des parents avec les enfants en poussette. On veut que l’activité soit accessible à tous », raconte-t-elle. Elle explique aussi que l’accent n’est pas mis sur la performance, mais sur la joie de participer. « Il y a une belle dynamique de groupe. Tout le monde sourit et s’encourage. On n’a pas de minuterie et on ne tient pas compte des positions. C’est un défi personnel qu’on se donne », renchérit-elle.

Pour le volet social, elle rappelle que les fonds amassés grâce aux inscriptions sont remis à la collectivité. « Nous avons donné aux Amis de Rémi pour des projets éducatifs, à l’Entretoise et au Regroupement d’entraide social aussi. C’est une activité qu’on organise pour la région », spécifie madame Goulet. Plusieurs bénévoles et acteurs du Témiscamingue s’impliquent également pour l’événement. Par exemple, une nutritionniste du Centre de santé prépare une collation santé pour ravigoter les troupes.

Un 5 km funky!

Cette année, le comité organisateur travaille à améliorer l’éclairage UV pour que les couleurs soient flamboyantes. « On invite aussi les participants à se costumer. Il y a même des prix pour les plus beaux costumes », informe Manon Goulet. Animation, musique et jet de mousse seront aussi de la fête.

Inscrivez-vous!

« Malgré une belle participation des Témiscamiens, on remarque que les gens de l’Abitibi et de l’Ontario sont plus nombreux à participer que les gens de chez nous », constate Manon Goulet. Si vous souhaitez relever le défi, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 24 août via le site Web du Défi tout en couleur Desjardins.