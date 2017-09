Un 4e roman pour Jérémie Rivard

C’est fin septembre, que vous pourrez découvrir en librairie, le nouveau roman du Témiscamien Jérémie Rivard, intitulé sobrement « Gévaudan ». Comme son nom l’indique, ce roman vous contera une histoire d’action, prenant place en France, à l’époque du fameux mythe de la Bête du Gévaudan. Cette créature aurait sévi de 1764 à 1767, causant une centaine de morts sur environ 200 attaques.

L’auteur nous confie que le processus d’écriture a été plus long que d’habitude, non pas à cause de la longueur du livre : « Ça m’a pris 2 ans et demi à l’écrire, à cause de la recherche. Je ne voulais pas écrire n’importe quoi. Évidemment, il y a des choses romancées, mais j’essaie le plus possible de mettre des faits véritables ».

« Gévaudan » est le 4e roman de Jérémie Rivard et sera édité à compte d’auteur aux Éditions Dernier Mot.