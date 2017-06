Ça bouge au Témiscamingue cet été!

Les représentants de chacun des sites de Mémoire des chemins d’eau

Rédigé par : Noémie Poitras

Le 30 mai dernier, Mémoires des chemins d’eau lançait sa programmation pour l’été 2017. Mémoires des chemins d’eau est un regroupement de neuf musées, permettant de découvrir l’histoire du Témiscamingue à travers plusieurs sites situés en bordure du l’eau et pouvant plaire à toute la population.

Musée de Guérin

Cette année, le musée de Guérin s’associe avec le parc d’eau Zone splash afin de faire vivre aux visiteurs une belle expérience au cœur de Guérin. Cet été, il sera possible de visiter l’église, la grange, la maison du cultivateur et les sœurs de Notre-Dame-Auxiliatrice tout en allant manger une bouchée au resto-dépanneur souvenir d’antan. C’est une bonne raison de venir en famille!

Fossilarium et Centrale première chute

Du côté de Notre-Dame-Du-Nord, La Centrale de la première chute propose des visites gratuites pour faire découvrir le génie humain mis en valeur par Hydro-Québec. Le site présente aussi de magnifiques paysages enchanteurs. La Centrale fait partie des 15 sites de la société d’État qui sont ouverts au public. Nous pouvons les découvrir à travers la province. Quant à lui, le Fossilarium vous racontera l’histoire de l’évolution à l’aide de fossiles et de la géologie. Une nouveauté sera présentée au Fossilarium cette année ; soit une exposition sur les amphibiens. Également, des œuvres autochtones faites par l’artiste Karl Chevrier y seront exposées. La journée porte ouverte se tiendra le 26 juin prochain.

TE Draper et chantier de Gédéon

Le TE Draper et le chantier de Gédéon seront également très occupés cet été. Un ajout sur le plan pédagogique répondra aux besoins des écoles et des familles. Un rallye cherche et trouve s’effectuera sur les deux sites afin d’élargir les connaissances des visiteurs. Également, un conte écrit par Guillaume Beaulieu grâce aux souvenirs d’anciens draveurs vous sera présenté. À partir du 7 août prochain, le TE Draper sera fermé aux visites puisqu’il subira une restauration. Une vidéo remplacera donc la visite complète de l’intérieur du bateau. Pour la journée de la culture, il y aura la présentation du film La Chasse-Galerie dans le confort du Hangar. Lors des portes ouvertes du 24 juin prochain, un vernissage de Christian Paquette aura lieu puisque certaines de ses œuvres seront exposées tout l’été au Hangar.

Le Domaine Breen

Pour sa 11e saison, le Domaine Breen proposera la visite de l’église de St-Bruno-de-Guigues, l’une des plus vieilles de l’Abitibi-Témiscamingue. Aussi, une exposition des croix de chemin du Témiscamingue aura lieu tout comme une présentation de photos de maisons architecturales ainsi qu’une toile peinte par Francine Marcotte. Il y aura aussi de petits concerts durant l’été puisque les guides sont de bons musiciens et que cela fait écho à l’amour de la musique qui animait la famille Breen. Pour la journée de la culture, des artistes de l’Artouche viendront peindre dans les jardins du domaine Breen et il y aura un spectacle du groupe Belle Lurette.

La Galerie du Rift

De son côté, la Galerie du Rift présentera un vernissage, le 17 juin avec 14 artistes de l’Abitibi, du Témiscamingue, de l’Ontario et des communautés autochtones dans le cadre de la Foire artistique. L’artiste Fontaine Leriche présentera aussi l’exposition textile Bêtes à poils et Nancy Couturier exposera dans la galerie Découverte. Le 1er juillet, il y aura une grande fête familiale pour célébrer la fête du Canada.

Le Fort Témiscamingue Obadjiwan

Dans le cadre du 150e anniversaire du Canada, le fort Témiscamingue organisera un concours de pain grâce au four à pain accessible sur le site. Le 21 juin, à l’occasion de la Fête nationale des autochtones, un Pow-Wow est organisé. Pour le 1er juillet, Roger Larivière viendra parler du chaga et le groupe de musique Belle Lurette offrira une performance. Cette année, les touristes auront la chance de tester des arcs et des javelots sur le site. Le 22 juillet aura lieu une grande fête costumée. Les gens sont invités à apporter un pique-nique.

Le musée de la gare

Du côté du musée de la gare, il y aura un cocktail pour lancer les festivités du 150e anniversaire du Canada le 15 juin prochain suivi d’un concert d’Helena Deland. L’exposition temporaire du deuxième étage sera consacré au travail de deux artistes de North Bay. L’ouverture officielle du Musée et le vernissage auront lieu en formule 5 à 7 le 22 juin prochain. Il y aura aussi plusieurs ateliers durant l’été comme du yoga, des arts de la scène, des spectacles, une Nuit au musée, etc.

Maison du Frère-Moffet

Le coordonnateur Dominic Bérubé invite la population à découvrir ou redécouvrir une des plus vieilles maisons de l’Abitibi-Témiscamingue. L’exposition temporaire Vérité et Réconciliation boucle cette année une série de trois installations thématiques consacrées à la culture autochtone. Une œuvre de Karl Chevrier sera exposée et un spectacle de musique aura lieu cet été! Plus de détails à venir. La boutique sera aussi renouvelée pour offrir un grand choix de produits et d’artisanat d’ici.

L’équipe de Mémoire des chemins d’eau lancera aussi un blogue qui sera dévoilé lors du lancement de la saison touristique de la Maison du Frère-Moffet, le 21 juin prochain. La saison touristique estivale 2017 commence donc en force cette année avec une multitude d’activités!