Activités gratuites à faire pendant la Foire gourmande

La Foire gourmande attire bon nombre de personnes à Ville-Marie et il faut le mentionner maintenant : une belle programmation attend déjà tout ce beau monde! Plusieurs options se présentent aux festivaliers, qu’ils soient d’ici ou qu’ils viennent en touristes.

Déjà, le comité organisateur prévoit des activités pour tous les âges et tous les goûts avec des cours de cuisine, de l’animation de rue, des joutes culinaires, un bal costumé pour les enfants, des fringales musicales à la scène du lac et plus encore. Cependant, entre deux bouchés régionales, on peut aussi en profiter pour aller voir ce qui se trame en périphérie du site de la Foire gourmande. Nous vous proposons des activités gratuites.

Activités à saveurs algonquines au Fort Témiscamingue

Depuis quelques années, le site historique situé en bordure du lac Témiscamingue à Duhamel-Ouest participe à sa façon à la Foire gourmande. Le samedi 19 août en après-midi, Rose-Anna McDougall de Pikogan viendra faire déguster des bouchées traditionnelles algonquines. Au menu, outarde, castor, orignal, esturgeon et pain banique. Il y aura aussi Jamie Dupuis, artiste ontarien qui jouera de la harpe pour enjoliver le moment. Le dimanche, Dianna Wabie fera un atelier de riz sauvage, espèce qui a déjà poussé au Canada et qui fait donc partie des spécialités culinaires algonquines.

Exposition d’art imprimé à l’Auberge Maeva

À deux pas du site de la Foire gourmande, Suzie Gagnon, propriétaire de l’Auberge Maeva présente pour une deuxième fois l’exposition Coucher sur le papier qui met l’accent sur l’art imprimé.

C’est le travail de Joanne Poitras, Louis Brien, Sylvain Tanguay, Céline J. Dallaire, Micheline Plante, Guilain Michaud, Brigitte Gagnon et Yan Poulain qui sera exposé. Un finissage aura lieu le dimanche 20 août, lors de la Foire gourmande, et les festivaliers seront invités à rencontrer les artistes.

Joanne Poitras invite cordialement les gens à découvrir la diversité des techniques de l’imprimé. « Déjà, ça se passe dans une superbe maison victorienne. Après, ce que j’aime de l’art imprimé, c’est que les techniques sont multiples. Certaines sont contemporaines alors que d’autres datent d’il y a 2000 ans. Nous présenterons huit façons différentes et huit regards différents sur le monde. On sera heureux de recevoir les gens et leur présenter notre travail. »

S’en mettre plein les yeux à la Galerie du Rift

Parlant d’exposition artistique, la Galerie du Rift est également ouverte pendant la Foire gourmande et la visite est également gratuite. C’est une chance unique de voir le travail de 17 artistes de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien.

Porte ouverte à la Maison du Frère-Moffet

La plus ancienne maison de l’Abitibi-Témiscamingue se situe aussi à proximité du chapiteau principal de la Foire gourmande. Une mini-ferme sera sur place avec d’irrésistibles tours de poney pour les enfants. Des jeux forains à l’ancienne seront organisés comme un tombe-à-l ’eau et des joutes de fers à cheval. Le samedi, dès 20h, un quiz avec des photos anciennes sera animé par Dominic Bérubé. « La formule sera très conviviale et familiale. On vous attend », annonce-t-il.

Pas question de s’ennuyer lors de la Foire gourmande puisque Ville-Marie sera en fête!