Une adolescente témiscamienne à St-Tite.

Daphné Paquin, adolescente de 16 ans, fait des compétitions de gymkhana depuis l’âge de 11 ans. Le week-end dernier, elle prenait part à une compétition en vue de se classer pour aller au Festival Western de St-Tite en septembre prochain, défi qu’elle a relevé!

La course de sélection se tenait à St-Tite aux Grandes estrades, l’endroit même des courses en septembre. « Nous sommes partis avec le camion et la remorque pour faire 10 heures de route afin de faire une course de seulement 17 ou 18 secondes! ». Daphné confie que durant toute la journée, avant la course, elle demeure avec sa jument. Elle a pris le temps de visualiser sa course qui se tenait à minuit. « À 11h, je suis embarquée sur ma jument et on est allé marcher parce que ça me permet de focuser. Ensuite, nous sommes allés avec les autres participants et c’était déjà le temps de courir. C’était génial comme sensation, quand je suis revenue et que j’ai entendu mon temps, j’étais très heureuse. »

Daphné Paquin est heureuse et fière de voir ses efforts porter fruit parce qu’elle travaille fort pour se rendre aussi loin et son cheval aussi. Elle avoue que sans sa famille et ses coachs elle ne sera pas là où elle est!