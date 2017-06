Des aînées écrivent leur biographie

Une vingtaine de femmes aînées ont présenté leur biographie écrite dans le cadre d’un projet d’Alpha-Témis. Entre apprentissage, découverte et legs, le groupe a travaillé deux ans à l’écriture de leurs mémoires.

Les femmes sont unanimes : ce périple à l’intérieur d’elle-même a été « formateur et libérateur », pour reprendre les mots de Julienne Grondines, une participante. Lise Lachance, une autre auteure a pour sa part beaucoup appris sur sa généalogie en faisant des recherches afin de contextualiser sa propre histoire. « J’en ai appris beaucoup sur mes parents et mes grands-parents, mais aussi sur mes ancêtres », partage-t-elle.

Certaines femmes ont aussi apprivoisé l’écriture à l’ordinateur. Julienne Grondines qui a toujours affectionné l’écriture témoigne : « Avant, j’écrivais à la main, plus tard est arrivée la dactylo, maintenant, j’arrive à taper mon texte sur l’ordinateur ». Pour elle, l’exercice a été énormément thérapeutique. « J’étais un oiseau en cage, mais l’écriture m’a permis de me libérer. Maintenant, j’ai pris mon envol », confie-t-elle.

Nancy Peers, directrice d’Alpha-Témis explique que le processus a suscité beaucoup d’émotions. « Nous avons accompagné les femmes dans le processus d’écriture. Elles ont suivi une formation sur la confiance en soi et tout au long de l’écriture, les formatrices les ont écoutés avec respect et empathie. C’est un projet qui a été très riche et qui a fait beaucoup de bien à tout le monde ».

Plusieurs auteures ont aussi fait cadeau de leur texte à leur famille : « un legs d’une valeur inestimable », s’enthousiasme Nancy Peers. Dès l’automne, les participantes iront aussi dans les écoles parler de persévérance et de leur cheminement à travers l’écriture. Mme Peers est d’avis que ce contact intergénérationnel sera un élément motivateur pour les plus jeunes. « Chaque personne a dépassé ses limites et a livré son histoire de façon unique. C’est très inspirant », conclut-elle.