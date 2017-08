Une artiste ontarienne à découvrir!

L’exposition en cours à la Galerie Notre-Dame montre le travail de l’artiste ontarienne Berdina Beaven. Des pièces faites de papier découpé ou déchiré dans des magazines offrent un coup d’œil unique.

À première vue, on croit qu’il s’agit d’une peinture. En se rapprochant, on accède à la subtilité du travail de l’artiste avec des nuances de couleurs et des textures incroyables. Représentation naïve et impressionniste de paysages et d’animaux peuplent l’œuvre et l’imaginaire de madame Beaven. Un autoportrait émouvant et fidèlement esquissé est aussi une pièce clef de cette exposition.

Cette dernière dont le médium d’origine était l’aquarelle s’est mise au collage par défi : les techniques d’aquarelle étant maîtrisées, elle ressentait le besoin d’explorer d’autres moyens d’expression. Le résultat est inespéré, surprenant et demande certes énormément de minutie.

Christian Paquette, propriétaire de la Galerie raconte le coup de cœur qu’il a eu lorsqu’il a perçu l’œuvre de madame Beaven. « J’ai été curieux quand elle m’a parlé de sa démarche. Au moment où j’ai finalement vu ses œuvres lors d’une exposition, j’ai été charmé », témoigne-t-il. Monsieur Paquette est très fier de présenter cette artiste pour la période estivale. « Les visiteurs ont des réactions très positives. Ça impressionne les gens de constater le travail acharné derrière chaque pièce », renchérit-il.

L’exposition est en vigueur jusqu’en septembre.