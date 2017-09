Automne en mouvement : casser la routine de la rentrée

Comme chaque année, depuis 4 ans maintenant, à l’arrivée des couleurs tant appréciées des amoureux de la nature, c’est aussi le retour d’« Automne en mouvement ».

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l’événement, Stéphanie Lalonde, kinésiologue au CISSAT et membre du comité organisateur d’Automne en mouvement, nous rappelle sa mission : « Le but, c’est d’inviter les gens à continuer de bouger, même à l’approche de la saison froide. Découvrir des sentiers au Témis, qui sont magnifiques à l’automne […] que les gens gardent de saines habitudes de vie, même durant leur routine de la rentrée ».

Nouvelle édition, nouveau lieu. Après avoir arpenté les sentiers de Récré-Eau des Quinze durant les premières années, ce sont les sentiers du Domaine de la Baie Gillies qui accueilleront les marcheurs d’Automne en mouvement. Madame Lalonde précise que la marche, d’environ 3 km ponctués de diverses petites activités, est ouverte et accessible à toutes et à tous. Petits et grands, sportifs ou non, peu importe, la marche se veut familiale, relax et amusante.

Automne en mouvement, est, cette année, associé à la fin de semaine de « Coups de cœur forêt » et aura lieu le 23 septembre, avec un départ prévu à 11h, sous le chapiteau au Domaine de la Baie Gillies. L’inscription n’est plus nécessaire et les participants peuvent se présenter directement. « On fait ça à la bonne franquette! », conclut Stéphanie Lalonde.