La Bannik fête l’été!

La Bannik organise une Fête d’été les 23 et 24 juin prochain afin de faire connaître les offres de services et permettre à la population de profiter à moindre coût de ce site bucolique situé en bordure du Lac Témiscamingue.

Afin de célébrer la fin des classes en grand, le vendredi sera une journée très familiale. Euro-bungy, mini train pour enfants, tournoi de Baseball-poche en collaboration avec le Club de l’âge d’or de Ville-Marie, match de volleyball et activité de Drum fit. Selon Nathalie Breton, directrice générale de l’endroit, « un des objectifs est de rallier un public intergénérationnel pour montrer que tout le monde peut trouver son compte à la Bannik ». Exceptionnellement, le menu sera changé et un buffet sera plutôt offert.

Le samedi, le coup d’envoi des activités toutes aussi nombreuses et attractives, sera le départ, dès 9h de la course à obstacles des Voyageurs. Le retour du mini-train et de l’euro-bungy s’accompagneront de jeux gonflables mis à la disposition des enfants. Des exposants seront aussi sur place pour vendre et promouvoir leurs produits. Des ateliers de danse, drum fit et Zumba auront lieu afin de faire bouger et d’amuser les festivaliers. De jeunes talents musicaux locaux joueront à cinq endroits différents sur le site de la Bannik, égayant ainsi l’ambiance.

Tours de calèche et exposition de voitures antiques s’ajoutent aussi à la programmation. Un spectacle du groupe ElleXsirs agrémentera la soirée qui se clôturera par des feux d’artifice.

Madame Breton s’assure déjà du succès de son événement puisque presque tous les terrains de camping sont réservés pour l’occasion. « On souhaite que la Fête soit une porte d’entrée pour des gens qui ne viennent pas souvent. On invite la population à venir voir ce que la Bannik est devenue en 22 ans. Ça a beaucoup évolué! », mentionne-t-elle. Son vœu est aussi que la fête soit rassembleuse. « La Bannik est un lieu accessible à tous. C’est ce qu’on veut mettre de l’avant », énonce-elle. Accès à la plage, au belvédère et aux sentiers permettra de constater l’étendu de l’offre du site. Déjà Nathalie Breton annonce que la fête sera un événement récurant. « C’est certain qu’il y aura une deuxième édition », clame-t-elle.

Visitez la page Facebook et le site Web de l’entreprise pour plus d’informations : www.bannik.ca