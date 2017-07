Belleterre & Laforce

Cet été, notre journaliste fait le tour des municipalités et des communautés autochtones du Témiscamingue dans une expérience immersive qui vise à découvrir et promouvoir la région. Elle invite les lecteurs à visiter et profiter des attraits du Témiscamingue en partageant sur les réseaux sociaux, des photos d’événements, d’activités et de paysages avec le mot-clic #visitetontémis



L’Est témiscamien se distingue par son abondance de lacs et de grands espaces de nature sauvages. Au cœur de la grande forêt témiscamienne se trouve la Ville de Belleterre et la municipalité de Laforce.

Belleterre

Cette ancienne Ville minière qui a déjà accueilli 2000 habitants à son apogée est située à proximité du Lac-aux-Sables : un magnifique lac de plaisance, idéal pour la baignade grâce à son fond de sable doré. La plage publique de ce patelin en vaut le détour! Elle figure parmi les plus belles plages témiscamiennes. Le Centre multiculturel de l’Est témiscamien qui abrite un curling est aussi en pleine rénovation et ajoute certes du dynamisme à la Ville.

Belleterre est un endroit idéal pour les activités en plein air, telles que la chasse, la pêche et les randonnées de VTT. Un camping en bordure du Lac est aussi désormais aménagé, ce qui bonifie l’offre touristique qui mise sur une expérience en pleine nature avec services de proximité comme des restaurants et un dépanneur. D’ailleurs, un arrêt au restaurant Bellecity qui sert une crème de champignons forestiers cueillis sur le territoire de Belleterre est nécessaire.

Belleterre, c’est aussi une communauté tissée serrée où tout le monde se voisine et où les gens ont l’esprit de la Fête. D’ailleurs, fête il y aura cet été puisque la Ville célèbre son 75e anniversaire qui se déroulera du 20 au 23 juillet. Le jeudi, Garage Xpérience ouvrira le bal au Bellecity. Les festivités se joindront au Musicfest qui accueillera pour la soirée country du vendredi Louis Bérubé et Highway 65. Le samedi, le band local Zone 13 précédera un hommage à Def Leppard. La soirée se clôturera avec une performance du groupe Backbeat. Fort est à parier que le party lèvera ce week-end-là.

Lors de notre passage à Belleterre, les célébrations de la Fête national battaient leur plein. Nous avons pu constater la générosité et l’accueil chaleureux des Belleteriens. Plaisir et camaraderie et feu de camp géant, voilà une soirée qui représente bien la vie à Belleterre. Le lendemain, le soleil radieux nous a permis de profiter de la plage couverte d’iris versicolores, fleur emblème du Québec.

La route s’est poursuivie jusqu’à Laforce et le chemin était bordé de paysages agricoles et de lupins, de magnifiques fleurs à épis mauves. Quelques charmantes fermettes et vieilles granges longent la chaussée.

Laforce

C’est par un petit détour aux cascades de la Rivière Klock qui offre un superbe point de vue que commence notre escapade à Laforce, petit village situé en bordure du lac Simard. Le camping municipal était comble et une douce brise faisant onduler les fleurs des champs. Déjà, le coup d’œil valait la visite. Le dépanneur de Laforce offre bon nombre de commodité pour les gens de la place et les touristes : un atout essentiel compte tenu de la distance entre Laforce et les Villes de services. L’église, point central du patelin a aussi son cachet campagnard et original.

Charmante et tranquille, la localité jouit d’une activité touristique importante en saison estivale grâce au lac Simard, lac prisé par les pêcheurs. Tout comme Belleterre, les activités de plein air animent le village.

Visiterez-vous l’Est témiscamien cet été? Partagez-nous vos plus belles photos de ce coin de pays via nos réseaux sociaux!