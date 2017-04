Bernard Flebus se présente à la préfecture du Témiscamingue

Bernard Flebus organisait une conférence de presse, aujourd’hui, le mercredi 26 avril à Notre-Dame-du-Nord pour annoncer le dépôt de sa candidature à la préfecture du Témiscamingue en vue des élections municipales de 2017.

« J’annonce ma candidature tôt parce que je veux faire le tour du Témiscamingue afin de cerner les enjeux, aussi petits soient-ils. Je veux aller à la rencontre de la population », annonce l’actuel maire de Ville-Marie.

Déjà, Bernard Flebus brosse les grandes lignes de sa campagne électorale. Accès aux soins de santé pour tous, diversification de l’économie, agroalimentation, foresterie, tourisme, enjeux sur les télécommunications, relations avec les Premières nations, relations intermunicipales sont des thèmes sur lesquels il a exprimé sa vision et ses préoccupations.

Il estime que son expérience à la mairie de Ville-Marie lui a permis d’avoir une vision globale du Témiscamingue : « Plusieurs ententes intermunicipales se sont conclues dernièrement, les clochers tombent afin que l’on puisse travailler ensemble », se réjouit-il. Il croit à l’interdépendance des municipalités : « Si Belleterre s’affaiblit, Ville-Marie aussi! En arrivant à la mairie, mon premier souci a été d’établir des relations harmonieuses avec nos voisins immédiats [Duhamel-Ouest]. Je voulais démystifier [la croyance selon laquelle] Ville-Marie veut tout avaler », ajoute-t-il.

Dans la même lignée, il insiste sur sa volonté de créer des liens égalitaires avec les Autochtones. « Il faut travailler sérieusement avec les Premières nations. Souvent, on leur demande un appui quand le projet est fait. Moi, je veux voir comment on peut faire s’épanouir les deux cultures dans un rapport égal à égal », fait-il valoir. Il veut aussi travailler avec le Sud du Témiscamingue qui est, selon lui, une porte d’entrée plus qu’intéressante pour le tourisme et le développement local.

Questionné à savoir pourquoi il choisit de se présenter à la préfecture plutôt qu’en politique provinciale (rappelons qu’il a tenté à deux reprises de briguer le poste de député dans la circonscription Rouyn-Noranda-Témiscamingue du côté de la Coalition avenir Québec), monsieur Flebus avoue que sa réflexion s’est étalée sur un an. « J’ai envie de prendre soin de ma région et la meilleure place pour le faire, c’est de l’intérieur. Je dis toujours que 19 000 km2, c’est un beau grand terrain de jeu. »

Il conclut sur une note optimiste. « Le Témiscamingue, c’est une terre de tous les possibles. Il y a de la place pour tout le monde! »

Rappelons que Claire Bolduc avait aussi démontré de l’intérêt pour la préfecture sans toutefois confirmer si son engagement politique pencherait vers le municipal ou le provincial. Les prochains mois, voire les prochaines semaines permettront de constater les choix qu’auront les électeurs lorsque viendra le temps d’élire le prochain préfet du Témiscamingue, le 5 novembre prochain.