Besoin criant de logements sociaux au Témiscamingue

Résidence Marguerite d’Youville

Le Réseau québécois des OSBL habitation (RQOH) était de passage au Témiscamingue le 31 mai dernier. Juliette Radepont, chargée des communications du Réseau rappelait les nombreux enjeux en lien avec les logements sociaux.

Parmi les logements disponibles en Abitibi-Témiscamingue, seulement 7% sont des logements sociaux et communautaires contre 10% dans le reste du Québec.

Selon la chargée des communications, une des difficultés vécues en région est que les coûts de construction sont plus élevés pour ce type de projet immobilier. « Il faut aussi s’assurer de la pérennité des logements déjà en place. C’est beaucoup de dépenses pour les OBSL qui peinent parfois à maintenir les actifs », s’inquiète madame Radepont. Cette inquiétude s’appuie sur la fin imminente des conventions fédérales qui jusqu’ici, aidaient la plupart des OBSL d’habitation de diverses façons. Selon le RQOH, « jusqu’au milieu des années 1990, le gouvernement fédéral a largement appuyé le développement du logement social et communautaire. Plusieurs programmes de financement ont alors été mis en place. Dépendant du programme, l’aide a pris la forme de prêts hypothécaires à taux réduits, de subventions pour combler le déficit d’exploitation ou encore de subventions individualisées permettant à certains locataires de payer un loyer ajusté à leur revenu». Toujours selon un rapport de la RQOH, « la fin des conventions compromet sérieusement la viabilité financière de plusieurs organismes et leur capacité de maintenir leur offre de logement abordable aux ménages à faible revenu ».

De plus, un besoin criant se fait sentir surtout avec le vieillissement de la population. Édith Vincent, directrice générale de la Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue estime qu’il faudrait créer 119 nouveaux logements à prix modiques pour maintenir le taux d’occupation de ce type d’habitation qui est actuellement à 3%. Pour répondre à la demande réelle, il faudrait indubitablement des investissements majeurs.

Madame Vincent s’attriste de la situation que vivent certains aînés : « il y a des gens qui sont venus au monde au Témiscamingue, qui ont vécu au Témiscamingue et qui veulent finir leurs jours au Témiscamingue. Malheureusement, à cause du manque flagrant de place en résidences, plusieurs doivent s’expatrier ; déménager en Abitibi ou en Outaouais ».

Pour Juliette Radepont, un des avantages des logements sociaux est qu’ils sont des milieux de vie où les résidents peuvent s’épanouir et avoir une vie associative active. Aussi, les prix modiques sont pour plusieurs un critère nécessaire. « La contribution du privé n’est pas suffisante. Ce sont des solutions temporaires à un problème grandissant », croit-elle.

Le dernier budget provincial avait annoncé la construction de 3 000 nouveaux logements sociaux. « C’est bien, mais le Québec avait accusé un retard à ce niveau-là, donc c’est pour rattraper les années où presque rien n’a été fait », observe Juliette Radepont.