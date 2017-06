Bilan de la 1ere année de l’APLTEM

L’Association pour la préservation du lac Témiscamingue (APLTEM) a un an déjà. L’initiative citoyenne s’est formée pour chercher des solutions à deux préoccupations : d’une part les algues bleu-vert et d’autre part, le projet de pipeline Énergie-Est.

Plusieurs autres enjeux sous-tendent la mission de l’APLTEM. Gilles Gobeil, président, rappelle l’importance du lac Témiscamingue. « Il est au cœur de notre qualité de vie. Avec ce qui se passe d’un point de vue environnemental, on doit réagir dès maintenant pour s’assurer de la préservation de notre Lac ». Ainsi donc, plusieurs chevaux de bataille ont été chevauchés depuis la création de l’Association. « On fait de la sensibilisation pour le reboisement des berges et la non-coupe sur les rives. Aussi, au niveau des embarcations, pour le lavage entre les changements de cours d’eau, nous donnons de l’information. Le traitement des eaux usées nous préoccupe aussi. Nous souhaitons réduire le ruissellement », informe-t-il. Un groupe de bénévoles a aussi exécuté la phase 1 d’un nettoyage des berges du ruisseau des sœurs que les gens ont longtemps utilisées pour se débarrassé d’encombrants et autres déchets.

Dernièrement, les membres ont fait connaître leur mécontentement face au financement effrité de l’Organisme des bassins versants du Témiscamingue (OBVT). « L’OBVT joue un rôle important dans la préservation des cours d’eau. Ils ont le mandat de faire un suivi environnemental. Il relève du financement gouvernemental, donc nous sommes complémentaires. Nous, nous prenons un mandat de représentation de la population et nous pouvons avoir un rôle plus politique », affirme Gilles Gobeil. Il souhaite à cet effet se concentrer sur le recrutement de membres afin d’augmenter son influence.

Aussi, en collaboration avec le Centre des Femmes, une séance d’information sur le projet Énergie-Est a été donnée ce printemps. « À partir de là, un comité de vigie populaire s’est approprié le dossier. Nous les soutenons, mais notre mission s’intéresse aussi aux autres enjeux qui touchent le Lac », lance-t-il.

L’APLTEM cherche aussi à établir des liens avec un équivalent de leur Association, mais du côté ontarien. « Nous, on a beau faire des efforts de notre côté, il faut travailler ensemble puisque nous partageons le Lac », croit monsieur Gobeil qui a déjà entrepris des démarches en ce sens.

