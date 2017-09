Des bonnes actions pour le plaisir

Crédit photo: Marjolaine Lacasse

Du 25 septembre au 1er octobre se déroule dans plusieurs écoles au Québec la semaine « Donnez au suivant ». Le principe est simple, durant cette semaine les jeunes sont appelés à poser des gestes de bonté. À chaque geste, ils peuvent colorier un cœur dans leur cahier de bonnes actions. Ceux-ci sont ensuite comptabilisés pour déterminer l’école gagnante. Cette dernière aura droit à une journée spéciale avec la venue de l’équipe de télévision dans l’école en vue d’une émission qui lui sera consacrée.

Au Témiscamingue, ce sont les écoles de Béarn-Fabre ainsi que celle de Saint-Eugène-de-Guigues qui ont décidé d’y prendre part. « J’en ai parlé à la directrice et aux enseignants et tout le monde a embarqué. C’est un peu dans le même principe que le défi Pierre Lavoie, mais avec des bonnes actions. Ça se passe à l’école, mais aussi à la maison, les parents peuvent d’ailleurs poster des photos de leurs enfants faisant une bonne action sur la page Facebook de Donnez au suivant », annonce Marjolaine Lacasse, éducatrice spécialisée à l’école de Béarn.

Il est à noter la participation à « Donnez au suivant » sera le coup d’envoi d’un projet propre à l’école de Béarn-Fabre : « L’école au cœur de l’harmonie ». Ce projet a pour but de travailler les habiletés sociales et ainsi contrer l’intimidation et la violence. Des activités et ateliers auront lieu tout au long de l’année pour travailler les comportements à l’école. À l’instar de « Donnez au suivant », les élèves auront un cœur dans la classe pour comptabiliser les bonnes actions.

Bien que le concept de « Donnez au suivant » soit des plus respectables, certaines voix de parents se sont élevées contre, sur les réseaux sociaux notamment. Les parents réfractaires éprouvent un certain malaise que des écoles publiques donnent une telle vitrine à une émission de télé et une conférencière, derrière lesquelles se cachent des enjeux marketing. Ils réprouvent aussi la sollicitation à publiciser les bonnes actions des enfants sur les réseaux sociaux. Cette course pouvant créer une compétitivité malsaine en vue de gagner sa participation à l’émission alors que le principe d’une bonne action et de n’en tirer ni bénéfice, ni retour. Interrogée à ce sujet, madame Lacasse, se dit surprise : « Je n’étais pas au courant de cette controverse. Dans nos écoles, nous n’avons pas mis l’accent sur la récompense. Le but c’est pas forcément de gagner, le but c’est de faire des bonnes actions. Et ce tout au long de l’année. La participation à Donnez au suivant, c’était vraiment pour donner le coup d’envoi à notre projet L’école au cœur de l’harmonie ».