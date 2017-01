Bougez en famille!

La Ville de Ville-Marie souhaite encore faire bouger les familles cette année avec l’activité Défi châteaux de neige. Sous forme de concours ludique, la population a jusqu’au 5 mars prochain pour construire un château de neige dans leur cours et le photographier pour participer.

Geneviève Boucher, agente de développement communautaire et aux loisirs pour la Ville de Ville-Marie affirme que la participation à ce projet initié par Généraction et Kino-Québec s’inscrit dans un mandat d’augmenter la qualité de vie de la population, de favoriser de saines habitudes de vie. Elle insiste sur l’accessibilité de l’activité qui s’exerce dans la cour même des citoyens, et que ne nécessite aucun équipement. C’est l’occasion toute désignée de prendre un moment pour jouer dehors avec les enfants. Aussi, la période de participation inclut la semaine de relâche qui peut s’avérer intéressante pour s’arrêter et prendre le temps de profiter du plein air.

Pour de plus amples informations, consulter le site web de la Ville sur lequel vous trouverez le formulaire d’inscription : http://www.ville-marie.ca