Bras de fer entre l’UPA et le MAPAQ

Au mois de mars 2016, le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) déposait un projet de réforme concernant notamment le remboursement de taxes foncières des agriculteurs.

Cette réforme étant annoncée à coût (quasiment) nul, l’Union des Producteurs agricoles (UPA) s’est donc livrée à un exercice en prenant des comptes de taxes de 2016 et en y appliquant les paramètres de la réforme. Quelle ne fut pas leur surprise de constater que la réforme impliquait une augmentation non négligeable de 30 à 40 % des coûts pour la plupart des agriculteurs à travers la province. Contestant vivement cette hausse injustifiée, l’UPA s’est donc affairée à entrer en contact avec le MAPAQ afin de demander la tenue d’une table de concertation en vue d’arriver à un terrain d’entente.

Il faut préciser que le contexte est loin d’être propice à de telles augmentations, en effet l’Observatoire a démontré que tous les indicateurs économiques en agriculture sont à la baisse dans la région. Que ce soit dans le nombre de fermes, les revenus nets des entreprises ou les investissements. L’augmentation serait donc un fardeau supplémentaire pour les agriculteurs.

C’est malheureusement devant le refus, voir le mépris du gouvernement, que l’UPA se voit dans l’obligation d’exercer un moyen de pression. C’est à contrecœur qu’elle appelle les agriculteurs à bloquer les accès de motoneige passant sur leurs terres. « Au mois de décembre, les agriculteurs étaient déjà excédés. Mais nous avons d’abord voulu donner la chance au coureur. Nous demandions le report de la réforme d’un an afin que nous puissions donner la chance aux gens de s’asseoir à une table de travail pour trouver des solutions acceptables entre tous les acteurs. Les agriculteurs, les municipalités et le gouvernement » affirme Sylvain Vachon, président de l’UPA de l’Abitibi-Témiscamingue. « La seule chose à laquelle nous avons eu droit est un silence radio de la part du MAPAQ, au mieux des boutades du ministre Paradis prétextant que nous ne savons pas compter et que nous sommes des menteurs » se désole-t-il. Après avoir tout essayé de son côté, L’UPA s’estime donc forcée d’agir pour faire pression sur le gouvernement, en appelant à un blocus des accès de sentiers de motoneiges passant sur des terres agricoles à compter du 6 février. Joint par téléphone, la direction régionale du MAPAQ n’a pas retourné notre appel. Nous avons aussi tenté de rejoindre l’Union Paysanne, qui défend une vision complètement opposée à l’UPA dans ce dossier mais ils ne nous ont pas donné de retour.

Il va sans dire que si cette action prend place, elle risque d’avoir un impact économique et touristique négatif pour la région. En effet, les sentiers passant sur des terres agricoles sont légions au Témiscamingue et leur blocage paralyserait complètement le circuit. Joint par téléphone le président du Club de motoneige du Témiscamingue, Pierre Bouffard explique : « Pour le Témiscamingue il va peut-être juste rester la voie ferrée pour pouvoir se promener. On ne pourra pas aller dans l’Est, on ne pourra pas aller à Rouyn. On pourrait aller à Témiscaming depuis Ville-Marie […] il va y avoir un gros impact touristique. Par exemple, on pourrait quand même se promener dans l’Est, car il y a moins de terres agricoles, mais c’est se rendre là-bas qui ne sera pas possible à moins de prendre des remorques […] tout le centre du Témiscamingue sera bloqué, il n’y aura pas de connexions possibles entre les villages »

Bien que n’appuyant pas le moyen de pression choisi, les motoneigistes comprennent la grogne des agriculteurs et respecteront le blocage.

Au moment de boucler cet article, nous apprenions par voie de communiqué que toutes les responsabilités du ministre Pierre Paradis seraient temporairement assumées par Laurent Lessard, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et ministre responsable de la région Centre-du-Québec.