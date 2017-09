Briser l’isolement grâce à la Cabana FAMILA

C’est le vendredi 29 septembre qu’avait lieu l’ouverture officielle de la Cabana FAMILA. Derrière ce nom se cache une salle multifonctionnelle offrant un lieu de rencontre unique pour parents et enfants au Témiscamingue. La salle se veut un endroit stimulant et accueillant pour tous et va permettre de sortir de l’isolement, qui peut parfois être un poids pour les parents en région.

Le projet, chapeauté par Alpha-Témis et La Voix des Parents, est avant tout et surtout, un projet des parents. « Ce sont les parents du secteur centre qui se sont mobilisés. Ils trouvaient qu’il y avait un besoin. Ils voulaient une salle de rencontre, avec des jeux pour enfants, une pièce pour allaiter. Ils voulaient un coin pour eux, surtout l’hiver. Ils se sont inspirés sur les salles de type Snoezelen, qui sont basées sur des expériences sensorielles. C’est vraiment les parents qui se sont impliqués totalement dans le projet, ils ont tous décidés, été cherchés des commanditaires. Ils ont vraiment travaillé fort », annonce Caroline Goulet, agente de mobilisation familiale à la Voix des parents.

La salle, munie d’un décor épuré avec lumière et musique apaisante, possède un espace de jeu pour enfants, des jeux de société, des livres, un espace allaitement privé, un espace café ainsi que des ordinateurs avec un accès Allo Prof. La salle sera ouverte à tous les parents et leurs enfants de 0 à 12 ans, sur les heures d’ouvertures d’Alpha-Témis du lundi au jeudi. Elle pourra être disponible à d’autres heures sur réservation pour n’importe quel groupe de population souhaitant se réunir, comme des organismes communautaires. Quant à la signification du nom FAMILA, la coordonnatrice d’Alpha-Témis, Kim Morin Perron, souhaite laisser planer un peu de mystère : « Lors du dévoilement du prochain projet au printemps 2018, le sens FAMILA prendra tout son sens! On travaille sur d’autres choses et il y aura une continuité ».

« Qu’est-ce que le snoezelen? »

Le snoezelen est une stimulation multisensorielle contrôlée. C’est une pratique visant à éveiller la sensorialité de la personne stimulée, dans une ambiance sécurisante. La pratique, d’origine néerlandaise, date des années 70. Le terme snoezelen est issu de la contraction de snuffelen (explorer/sentir) et doezelen (somnoler).