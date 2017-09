Brouhaha: un projet novateur

Une boutique d’un nouveau genre voit le jour dans les rues de Ville-Marie. En effet, c’est à compter du 8 septembre que vous pourrez découvrir la boutique éphémère Brouhaha. Celle-ci, située dans les locaux du Carrefour Jeunesse Emploi du Témiscamingue, sera ouverte les vendredis soir et samedis pendant la journée pour une durée d’un mois.

La boutique tient son nom du projet Brouhaha piloté par Alex Patenaude, chargé de projet pour le CJET. Sa mission principale est la préparation (ou le retour) à l’emploi. Six participants âgés de 18 à 35 ans ont pris part au projet à travers divers ateliers manuels tels que la menuiserie ou encore la couture. Les jeunes ont ainsi pu confectionner des tables, cadres, coussins à partir de matériaux recyclés. Des vêtements personnalisés (et personnalisables sur place) seront aussi disponibles à la boutique.

« Le but [de la boutique] c’est que ça roule tout le temps. L’idée, c’est de vendre le plus de stock pour que les prochaines cohortes puissent profiter des mêmes cours et refaire du matériel. Absolument tout est à vendre dans la boutique, même les cabines d’essayage! » lance hilare, Alex Patenaude.

Pour Emy Pelchat, participante, l’expérience aura été totalement bénéfique : « Ça m’a apporté une confiance en moi. J’avais peur de me jeter dans le milieu du travail, mais ça m’a montré que j’étais capable. »