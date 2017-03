Le budget provincial et ses impacts régionaux

Le budget provincial a été dévoilé le 28 mars dernier. La plupart des institutions régionales se réjouissent des sommes injectées, même si plusieurs les considère inférieures à leurs besoins.

Commentaires de Luc Blanchette

Le député libéral du comté Rouyn-Noranda-Témiscamingue et ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs se réjouit de plusieurs mesures adoptées par son gouvernement. « Tout d’abord, des exemptions fiscales aideront les plus démunis », croit-il. Effectivement, une baisse d’impôt représentant entre 155$ à 1055$ par contribuable sera effective tel que promis.

« Il y aura aussi une enveloppe de 100 M$ pour les parcs de la Sépaq. On peut s’attendre à ce que le parc Opémican en bénéficie », estime le ministre. Aussi, il annonce l’embauche supplémentaire d’agents de la faune et d’un investissement pour le contrôle de la tordeuse d’épinettes, qui peut-être pourra profiter à la région. Les modalités ne sont toujours pas connues.

Il y a aussi une hausse de 4,2% des investissements en éducation et en santé qui est prévue. L’embauche de personnel et la réfection de bâtiment sont ciblées pour l’éducation, ainsi que la persévérance scolaire. En santé, monsieur Blanchette parle d’une mesure pour accélérer le tempo dans la formation et l’embauche d’infirmières praticiennes, ce qui pourra être observé dans le réseau de la santé régional et à l’UQAT.

Monsieur Blanchette répond aux critiques qui dénoncent que l’argent injecté dans le budget présent soit du rattrapage financier, qui pallie en partie aux coupures des dernières années, plutôt que de l’argent neuf. « Avec l’équilibre budgétaire atteint, nous avons réussi à créer un équilibre. Le surplus d’aujourd’hui ne vient pas des compressions d’hier, mais plutôt de la croissance économique. Nous avons créé un climat propice au développement », défend-il.

Réactions du communautaire

Pour Jacinthe Marcoux de la Corporation de développement communautaire du Témiscamingue, les fonds injectés dans le communautaire soulagent un peu les organismes étant donné que les investissements stagnent depuis dix ans. Cependant, elle affirme que les sommes ne couvrent qu’un quart des besoins du communautaire. « Juste pour le Témiscamingue, c’est un manque à gagner de 3M$ pour les 26 organismes communautaires. Alors, c’est sûr que ce n’est pas suffisant ».

Par contre pour les programmes d’alphabétisation, les nouvelles sont plutôt réjouissantes pour madame Marcoux : « Alpha-Témis et l’Association des Projets éducatifs du Témiscamingue verront leur financement augmenter ».

Exploitation des ressources naturelles

L’Association minière du Québec salue quelques mesures adoptées par le budget Leitao qui répond à certaines demandes. « Ces recommandations n’ont pas toutes trouvé écho, mais l’Association minière du Québec constate tout de même que plusieurs de ses préoccupations ont été entendues et que le gouvernement agit en faveur du développement minier. Ces mesures sont les bienvenues puisque la hausse des prix des métaux ne peut tout régler à elle seule », a déclaré Josée Méthot, présidente-directrice générale de l’AMQ.

Du côté du bois d’œuvre, 45,5 M$ seront investis dans l’innovation. Le ministre et député Luc Blanchette assure aussi que son gouvernement met de la pression sur le fédéral pour obtenir des garanties de prêts.