Camil Pellerin : un vétéran du hockey social

Camil Pellerin au centre avec ses coéquipiers

Dès l’âge de cinq ans, Camil Pellerin chausse ses patins, manie le bâton et la rondelle et s’amuse sur la glace extérieure du village de Fabre. Le hockey fait partie de sa vie depuis l’enfance. L’homme pratique son sport depuis 70 ans maintenant. Il a été également assistant-entraineur dans le hockey mineur lors du passage de son fils dans la ligue. Il en garde d’ailleurs de très bons souvenirs.

Monsieur Pellerin aura joué dans les ligues de hockey témiscamiennes jusqu’à l’âge honorable de 75 ans. Il accrochait en cette fin de saison ses patins, non pas par manque d’amour pour son sport, mais parce qu’il sentait qu’il y avait une légère différence de rythme lorsqu’il se comparait à ses coéquipiers. La ligue accueille généralement des joueurs qui ont dans la cinquantaine ou dans la soixantaine. Il assure que s’il avait une ligue pour les gens de son âge, il persisterait encore quelques années.

Ce qu’il préfère avec le hockey, c’est la camaraderie et l’esprit d’équipe. Il apprécie beaucoup ses coéquipiers avec qui le plaisir passe avant la compétition. Il aime l’aspect social du sport. Camil Pellerin souhaite finalement remercier tous les joueurs qu’il a eu l’opportunité de côtoyer sur la glace. Ce sentiment de reconnaissance est partagé par son équipe. « Tous les gars considèrent que ce fut un privilège de pouvoir jouer avec Camil. Un « gentleman », un gars aimable avec tous, serviable. Et ce n’est pas l’âge qui affectait son intensité au jeu! Il l’a souvent dit « j’ai hâte au mercredi pour venir jouer ». Et ça se sentait. Oui, un chic type qui va nous manquer sur la glace», de conclure Serge Côté, équipier de monsieur Pellerin.