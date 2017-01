Le Carnaval de Lorrainville : une autre belle édition!

Ce sont des milliers de personnes qui étaient rassemblées dans la cour du Centre Richelieu de Lorrainville à l’occasion du 52e Carnaval hivernal. De nombreuses activités familiales étaient offertes et le soleil était au rendez-vous.

Achalandage record

« C’est assurément un record d’achalandage », estime Simon Gélinas, maire de Lorrainville et président du Comité organisateur. Selon lui, près de 700 entrées ont été comptabilisées pour le souper-spectacle et la soirée dansante du samedi. Il estime aussi que quelque 4000 personnes sont venues profiter des activités du dimanche.

Programmation diversifiée

La soirée du samedi aura été marquée d’un souper servi par l’Eden Rouge, d’un spectacle humoristique signé Ben et Jarrod, et d’une ambiance musicale assurée par Alexander Brown et The Hellbound Hepcat, groupe qui se spécialise dans des reprises de succès rockabilly des années 1950. A suivi la tournée All Access qui reprenait des succès populaires. « Les gens ont eu du plaisir, la musique était rassembleuse, tous y ont trouvé leur compte », assure Simon Gélinas.

Le dimanche, en plus des incontournables : glissades, tire sur neige, jeux gonflables qui ont amusé les enfants, des courses de motoneige, un immense trampoline gonflable permettant des sauts de 30 pieds de haut et des concours forestiers s’ajoutaient aux activités. Le train pour enfant a aussi connu un certain succès. Pour Simon Gélinas, il est important d’offrir des activités diversifiées permettant aux petits comme aux plus grands de passer un beau moment. L’aspect familial est central pour les membres du comité organisateur.

Indice de vitalité et de fierté

Finalement, Simon Gélinas croit que l’effervescence autour du Carnaval est un bon indice de la vitalité de sa municipalité. Il considère comme essentielle la tenue de telles festivités afin que les citoyens de son village développent un sentiment de fierté à l’égard de leur communauté.