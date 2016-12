Un Carnaval qui fête ses 52 ans

Le comité organisateur du Carnaval de Lorrainville présentait, le 7 décembre, les grandes lignes de l’événement qui se déroulera à la fin janvier 2017. Tâche ingrate s’il en est une de plaire à tout le monde, davantage lorsqu’il s’agit d’un événement familial, mais le dévoilement de la programmation laisse croire que la mission sera accomplie.

L’été, le Témiscamingue regorge de festivals et d’événements populaires, alors que l’hiver en offre moins. Le Carnaval de Lorrainville devient donc un peu un incontournable de la saison froide. Les intéressés seront heureux d’apprendre que le comité a su apporter des nouveautés à l’événement.

Tout d’abord, le repas lors du souper-spectacle du samedi sera concocté par l’Éden rouge, qui ajoutera des saveurs régionales au menu. Pour la partie spectacle, le comité a arrêté son choix sur les humoristes/personnagistes Ben et Jarrod. Ceux qui ne connaissent pas le duo peuvent s’attendre à un humour classique : des personnages, des mises en scène et de l’humour sans controverse, qui devrait plaire à tous les âges. La portion musicale sera assurée par plus d’un artiste. Premièrement, le rock ‘n roll sera de retour avec la prestation de The Hellbound Hepcats, qui offre un rock des années 50 et 60 et qui devrait permettre aux amateurs de danser à profusion. Se retrouvera aussi sur scène avec le groupe Alexander Brown, participant à La Voix. Enfin, la revue musicale All Access, avec un répertoire de reprises pop, rock et disco bien garni, terminera la soirée.

À l’extérieur, on retrouvera une fois de plus une zone familiale avec, encore là, quelques nouveautés. Celle qui risque de plaire aux jeunes téméraires est le Big Air Bag, immense matelas gonflable sur lequel les gens pourront sauter à l’aide d’une nacelle qui montera jusqu’à 30 pieds pour les plus courageux. Comme autre nouveauté, notons l’après-midi forestier, pendant lequel des démonstrations d’habiletés forestières, comme la coupe au godendard et la sculpture sur bois, seront présentées au public. Autre innovation : les courses de motoneiges 1 cylindre, qui permettront un voyage dans le temps.

Les jeux gonflables amuseront les enfants et les produits de l’érable de TemSucre raviront les palais. Enfin, une exposition de motoneiges anciennes, la sculpture sur neige, le brunch de la maison des jeunes et le souper spaghetti reviennent une autre année combler les visiteurs.