Le Carrefour jeunesse emploi a 20 ans!

La coupe du ruban en 1997, photo : CJET/Facebook

Cette année sera riche pour le Carrefour Jeunesse-Emploi du Témiscamingue (CJET). En effet ce sera l’occasion pour lui de souffler sa 20e bougie d’anniversaire.

Petit retour en 1995, le gouvernement de l’époque, suite au succès du Carrefour Jeunesse-Emploi de l’Outaouais (premier CJE au Québec) décide d’élargir les CJE à l’ensemble de la province. Si l’Abitibi-Témiscamingue n’est pas oubliée, c’est sous l’impulsion d’un mouvement citoyen témiscamien que le bureau de Ville-Marie ouvrira ses portes le 6 mai 1997, en plus de celui de Rouyn-Noranda initialement prévu pour aussi prendre en charge le Témiscamingue. Josée Beaulé, directrice générale du CJET, tient à souligner que c’est vraiment grâce à la volonté des témiscamiens que l’organisme a pu voir le jour. Intervenante dès les premières heures du Carrefour, madame Beaulé faisait alors équipe avec Lucette Descoteaux (directrice) Marie-Luce Bergeron (intervenante) et Sylvie Jolette (secrétaire/adjointe administrative).

Depuis, c’est environ une cinquantaine d’employés et une trentaine d’administrateurs qui se sont succédés au travers des différentes missions et mandats du CJET. Actuellement l’équipe du Carrefour compte 13 employés et 7 administrateurs. Bon an mal an, ce n’est pas moins de 2 000 jeunes (16-35 ans) que l’organisme arrive à rejoindre et aider chaque année. Si l’organisme a pu connaître des hauts et des bas dus à des changements d’orientation sur la scène politique, Josée Beaulé assure que la force de l’équipe est d’avoir su toujours garder la tête haute et de n’avoir jamais laisser transparaître auprès des jeunes et de leurs services, les difficultés que l’organisme a pu traverser par le passé. La directrice tient à rappeler que le CJET aide tous types de jeunes, quel que soit leur situation. En effet, la population aurait tendance à penser que le Carrefour n’intervient uniquement qu’auprès des jeunes éloignés du marché du travail alors qu’il aide aussi des diplômés, des futurs entrepreneurs, etc.

L’équipe du CJET invite la population à se joindre à eux pour un 5@7 qui sera le coup d’envoi des célébrations entourant leur 20e, le samedi 6 mai au Barbe-Broue Pub. L’événement qui se veut convivial et informel sera l’occasion de rencontrer l’équipe ainsi que des collaborateurs et anciens employés qui ont fait l’histoire du CJET. Josée Beaulé promet aussi que l’équipe a réservé quelques surprises pour ce 5@7. Un rendez-vous à ne pas manquer!