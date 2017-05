Cercle des Fermières : protéger le patrimoine artisanal québécois

Le Cercle des fermières de Ville-Marie exposait certaines de leurs pièces d’artisanat, le vendredi 26 mai. Ce groupe existant depuis cent ans au Québec mise sur la transmission de techniques ancestrales. Les fermières protègent le savoir traditionnel féminin en favorisant l’éducation populaire autonome.

Les pièces présentées au public étaient des tricots, broderies, tissage, couture, etc. Toutes rivalisaient de précision et se démarquaient par leur esthétisme. Les femmes rencontrées étaient accueillantes et fières de présenter le fruit d’un travail assidu.

Ginette Héroux, membre responsable des communications, expliquait aussi l’implication sociale des Fermières. Elles donnent généreusement à des organismes qui viennent en aide aux femmes. Par exemple, OLO donne aux mamans en difficultés financières des coupons pour des produits alimentaires de base. Les fermières donnent aussi à l’Associated Country Women of the World qui vise à donner de la formation et du matériel à des femmes vivant dans des pays en développement. Grâce à des cours, par exemple de jardinage et de navigation, on les aide à être plus autonomes. Les cercles de fermières soutiennent aussi MIRA. Elles ont déjà financé quatorze chiens adaptés aux besoins des personnes aveugles ou à mobilité réduite.

Bien que la plupart des fermières soient des femmes retraitées, certaines jeunes femmes en font aussi partie. C’est le cas d’une maman dans la trentaine. «C’est plus compliqué pour les jeunes parce qu’on se rencontre de jour dans la semaine», explique Ginette Héroux. Le groupe songe toutefois à offrir de la formation de soir pour augmenter le jeune membership, d’autant plus qu’elles observent un engouement renouvelé pour l’artisanat avec la popularité du Do it yourself (DIY).

Malgré les cent ans que compte leur association, les Fermières sont des femmes de leur époque, impliquées dans leur communauté qui sont solidaires, en contribuant à briser l’isolement des femmes et en favorisant l’éducation populaire autonome.