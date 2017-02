Le Challenge Desjardins fête ses 5 ans en grand

Ce jeudi 2 février se tenait une conférence de presse à Témiscaming pour présenter l’édition 2017 du Challenge Desjardins organisé par la maison de la famille « Pour tous les Bouts de Chou ».

Premier changement, la date est désormais fixée au 14 mai, soit le jour de la fête des Mères. En effet, l’horaire a été avancé afin de ne pas entrer en conflit avec d’autres événements. De plus, le Challenge Desjardins veut se positionner en tant que course préparatoire à celle d’Ottawa qui a lieu 2 semaines plus tard. Car, grande nouvelle, le parcours du demi-marathon des Petits Bouts de Chou est désormais homologué selon les standards d’Athlétisme Canada et de la Fédération internationale d’Athlétisme. « On veut toujours garder le côté familial, mais on veut aussi apporter une touche plus professionnelle », explique Nancy Gagnon, coordonnatrice de l’événement. De nombreuses activités seront aussi au programme durant la fin de semaine telles qu’une exposition, un souper spaghetti ou encore un spectacle au Centre à Témiscaming.

En tout, c’est environ 300 participants qui sont attendus pour cette édition au travers des courses du 1km, 5km, 10km, demi-marathon et course à relais du demi-marathon. Enfin il est à noter qu’il y aura de belles surprises notamment pour souligner la fête des Mères. « On ne veut pas trop s’avancer dans les détails, car ce sont des surprises, mais on veut faire quelque chose de beau pour souligner les mamans cette année », conclut madame Gagnon.