Un championnat d’envergure pour la première fois au Témiscamingue

Ce mercredi 8 mars se tenait à l’école Marcel-Raymond de Lorrainville, une conférence de presse exceptionnelle en lien avec les 35 ans du mouvement Tamia

En effet, le Championnat provincial scolaire cadet de volley-ball aura lieu en sol témiscamien pour la première fois les 7, 8 et 9 avril prochain. Au total, ce sont 28 équipes (16 filles et 12 garçons) qui s’affronteront dans les gymnases des écoles Marcel-Raymond, Saint-Gabriel et Rivière-des-Quinzes.

Il va sans dire que le comité organisateur n’est pas peu fier de la tenue de cet événement. « L’idée est née quand on est allé au championnat provincial l’année passée, on a vu que c’était possible avec les installations qu’on avait ici. J’y avais déjà pensé auparavant, mais là on s’est lancés. C’est dans le cadre des 35 ans des Tamias, on cherchait à marquer l’histoire, on a frappé dans le mille », annonce Nicolas Bergeron, président du comité organisateur. Comité qui a d’ailleurs travaillé fort afin d’être prêt à recevoir pas moins 400 étudiants-athlètes, 60 accompagnateurs, 21 officiels et 150 bénévoles durant la fin de semaine.

L’équipe des Tamias garçons, unique équipe cadette masculine de la région est tout aussi impatiente et fébrile à l’approche de l’événement « On a 2 entrainements de 2h par semaine, le sport-études pour la plupart d’entre nous. On se prépare aussi sur le plan mental. Je pense qu’on est relativement prêts. Il nous reste un mois de pratique, ça va être plus intense » déclare Thomas-Gabriel Roy. Du côté des filles, l’issue de leur prochain championnat en fin de mois déterminera leur participation au Championnat provincial scolaire cadet.

Toute la population est invitée à venir soutenir et encourager les jeunes athlètes durant cet événement.