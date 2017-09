Changement temporaire à l’offre de service à Témiscaming-Kipawa du 11 au 14 septembre 2017

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue désire informer la population d’un changement temporaire à l’offre de service à l’urgence et à l’hospitalisation du Centre multiservice de santé et de services sociaux de Témiscaming-Kipawa, du 11 au 14 septembre inclusivement.

À l’urgence, un médecin sera sur place de 8 h à 20 h, alors qu’une infirmière sera présente de 20 h à 8 h. La population est donc invitée à contacter Info-Santé et Info-Social en composant le 811 avant d’aller consulter.

Les citoyens ayant besoin des services de l’urgence doivent s’y présenter comme à l’habitude. S’il y a lieu,

l’infirmière présente pourra procéder à une évaluation et diriger les gens vers les services adéquats.

Un plan de contingence permettant de faire face à cette situation ainsi que des procédures assurant une

prestation de services de qualité et sécuritaire ont été établis. Un corridor de services est en place avec

l’Hôpital de Ville-Marie pour y transférer les usagers qui en auront besoin, dont les cas d’hospitalisation.

La situation reviendra à la normale le 15 septembre, à 8 h.

