Chanter pour partager sa joie

Depuis huit ans déjà, Nadine Jutras, accompagnée de ses amis et de sa famille vont égayer les personnes hébergées avec leurs voix enchanteresses lors d’une journée spéciale. L’initiative de « la journée m’enchante », qui se déroule chaque premier samedi de février, existe maintenant dans plusieurs pays et vise à propager joie et paix.

Sentiment bienveillant

Cette année, une chorale formée de six adultes et quatre enfants venant de Guérin et Nédélec est allée interpréter un répertoire de 21 chansons au Pavillon Tête-du-lac à Notre-Dame-du-Nord et au Pavillon Duhamel. Pour Nadine Jutras, c’est une expérience très riche en émotions qui lui permet aussi d’initier ses enfants à la générosité et aux bienfaits du bénévolat. Elle qualifie aussi l’événement de magique, puisque cette année, 83 groupes de partout au monde participaient; des chorales d’Italie, du Costa-Rica, du Sénégal, de la Belgique et bien d’autres. « Lorsqu’on chante, on est conscients que l’on participe à un mouvement et c’est un sentiment puissant », renchérit madame Jutras.

Douce nostalgie au rendez-vous

Les personnes âgées qui ont eu la chance d’assister au spectacle étaient ravies encore cette année que des gens aient cette attention particulière à leur égard. Chaque année, raconte madame Jutras, ils s’assurent que la troupe sera de retour l’année suivante. Une dame a confié à la chorale avoir « revécu sa vie », à travers les chansons dont les plus anciennes proviennent d’un corpus des années 1930. Du folklore avec Perrine était servante au Frigidaire popularisé par Tex Lecor, il y a de quoi voyager dans les styles et les époques, constate la joyeuse bande qui pratique leur spectacle tous les vendredis depuis le début janvier. La chorale entend étirer le mouvement et faire d’autres concerts dans certaines résidences témiscamiennes d’ici les prochains mois.

Une initiative qui prend de l’envergure

Contactée au téléphone, l’initiatrice du mouvement, Julie Lecours, originaire de Sherbrooke raconte qu’au début, en 2005, son objectif était de laisser une marque positive dans le monde. Sensible à l’isolement de certains aînés et ayant déjà chanté dans certaines résidences avec des groupes communautaires, elle décide de propager l’idée et d’en faire un événement. Elle a d’abord convaincu des amis de partout au Québec de se joindre à « la journée m’enchante ». L’absence de frontière de l’internet lui a aussi permis, grâce à la collaboration des médias, de joindre des groupes à l’étranger. Maintenant, partout sur le globe des gens unissent leurs voix pour transmettre amour et bonheur.

Se joindre au mouvement

La chorale de Nadine Jutras demeure unique en Abitibi-Témiscamingue. Il est possible de se greffer à l’événement en visitant le http://journeejoie.org/