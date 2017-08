Le chanvre industriel en plein boom au Témiscamingue

À la suite de l’augmentation soudaine de cultivateurs de chanvre industriel bio au Témiscamingue (ils sont passés d’un à six entre 2016 et 2017), le Réseau Agri-Conseils, en partenariat avec le collectif en formation agricole et la MRC de Témiscamingue, organisait une « Journée parcelles-Chanvre industriel bio » à la Ferme de l’Aunis, le 27 août dernier.

Le but de l’exercice était d’informer les gens sur les techniques de cultivation et récolte. Pour la récolte, par exemple, il faut savoir que l’huile de chanvre s’oxyde très rapidement, en moins de deux heures, il est possible de perdre une récolte. Il est donc essentiel d’acquérir les bonnes techniques pour avoir un chanvre exploitable commercialement.

Il faut dire que la culture du chanvre industriel bio est une aubaine pour les agriculteurs. « Nos terres se prêtent bien à cette culture et ça peut devenir rentable […] il y a quand même une grosse demande, cette année on en envoie au Manitoba. La demande augmente, bien qu’on ne sache pas si les prix vont tenir longtemps, mais pour l’instant on a un avantage. Cette année, on est à 4 150 $ la tonne. Il y a cinq ans, elle était à 2 600 $ la tonne, on est dans un boom », nous apprend Pierre Gauthier, premier agriculteur à avoir planté du chanvre industriel bio au Témiscamingue.

Au total, une vingtaine de participants se sont déplacés pour assister à cette journée d’information.

Il est important de noter que le chanvre industriel est différent du chanvre récréatif, appelé couramment cannabis ou marijuana. En effet, ce dernier comprend au minimum 15 % de THC (substance hallucinogène) contre moins de 0.03 % pour le chanvre industriel. Celui-ci est principalement utilisé pour la création d’huile, que l’on trouve déjà en épicerie.