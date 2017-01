Charlotte Rannou, parmi les meilleures au pays!

La patineuse artistique Charlotte Rannou finit 17e au classement national des Championnats canadiens dans la catégorie novice qui ont lieu cette semaine à Ottawa. La jeune femme s’avoue fière de son cheminement athlétique et considère que cette expérience s’est avérée extrêmement enrichissante.

Les Championnats canadiens constituent un rêve pour tous patineurs artistiques évoluant au pays. C’est la consécration de bien des heures de travail investies. Lorsque questionnée sur son expérience, Charlotte Rannou indique que les Championnats canadiens se distinguent des autres compétitions sur bien des points : « tout est plus grandiose! Il y a des caméras partout, la lumière est plus intense. »

Elle avoue aussi que quelques éléments sont déstabilisants la première fois. « Nous nous entraînons généralement dans des arénas où se côtoient le hockey et les autres sports de glace, donc je suis habituée à me référer aux lignes sur la glace pour me repérer dans mes chorégraphies. Au Championnat, il n’y en a pas. Aussi, le Centre était davantage chauffé, donc la glace était plus molle », confie Charlotte Rannou. Malgré la fierté qui l’habite quand elle repense à ce qu’elle a accompli cette saison, elle croit qu’elle performait mieux en entrainement que ce qu’elle a démontré aux Championnats. Néanmoins, se classer parmi les meilleures patineuses du pays est une fierté immense.

Précisons que l’adolescente s’entraîne depuis trois ans à l’École excellence Rosemère afin de se consacrer pleinement à son sport. Pour la suite des choses, Charlotte Rannou travaillera sur un nouveau programme avec son entraineuse et chorégraphe. Elle n’a pas de compétition prévue avant juillet, donc elle pourra se concentrer sur l’acquisition de nouveaux sauts et figures. Notons que la jeune athlète travaille sur ses triples sauts, ce qui nécessite beaucoup de puissance et de force.