Chemin de pénétration : Déneigement aux frais des utilisateurs

Bien qu’ils comptent plusieurs utilisateurs, le chemin de pénétration de Béarn n’est pas entretenu par la voirie l’hiver lorsqu’aucun travail forestier n’y a lieu. Pour qu’il soit accessible, des particuliers doivent le déneiger durant la période hivernale.

Quelques propriétaires d’érablières, de camps de chasse ou de chalets contribuent financièrement à l’entretien, mais Gaston Fournier qui assure le déneigement avec son acolyte Denis Racine constate que très peu d’utilisateurs paient comparativement à l’achalandage élevé que le chemin connaît en période hivernale. Certains ignorent probablement que cet entretien se fait aux frais de certains utilisateurs et qu’en plus, ceux-ci consacrent de leur temps pour permettre à la population d’emprunter cette route pour leurs activités hivernales. Gaston Fournier souhaite sensibiliser les utilisateurs à cette réalité et proposer par le fait même de contribuer à l’entretien hivernal du Chemin de pénétration en faisant un don qui servira à couvrir les frais de déneigement.

Difficile de prévoir combien il en coûtera pour le reste de la saison puisque la météo demeure imprévisible, mais Gaston Fournier assure que s’il reste des fonds au printemps, ceux-ci seront assurément conservés pour amortir les frais de déneigement à l’hiver 2017.

Vous êtes un utilisateur régulier du Chemin de pénétration? Vous souhaitez contribuer financièrement à l’entretien de cette route? Contacter Gaston Fournier au 819-785-2102 ou au 819-629-7342 ou Denis Racine au 819-726-2579.