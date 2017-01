Des citoyens de Témiscaming préoccupés par l’exode rural

Ce n’est un secret pour personne, l’érosion démographique est une réalité avec laquelle il faut composer au Témiscamingue. Un comité citoyen de la communauté de Témiscaming a décidé de prendre les choses en main. Voyant que la population de la Ville avait diminué de 20% au cours des dix dernières années, l’entrepreneur Vincent Labranche a réuni en décembre dernier un comité de gens influents dont l’objectif est de mettre en branle des actions concrètes visant à contrer l’exode rurale.

L’éducation : une priorité!

Trois grands axes préoccupent le comité formé par François Harrisson, Luc Desrochers, Yves Beauregard et Vincent Labranche. Les actions seront concentrées autour de l’économie, la santé et l’éducation. D’ailleurs, c’est à ce dernier point que l’on accorde le plus d’importance puisque l’exode concerne beaucoup les jeunes. Dès le secondaire, ils sont confrontés à une forme d’exode, avant même qu’ils ne quittent définitivement Témiscaming. Le comité évoque l’image forte de l’autobus bondé qui part chaque matin de la semaine vers North Bay afin de permettre aux jeunes de fréquenter une école située à l’extérieur de la région. Il ne souhaite pas juger ce choix, mais se questionne à savoir pourquoi l’on croit que les élèves vont acquérir davantage de bagage et de connaissances en allant étudier ailleurs. « J’ai l’impression que l’on envoie aux jeunes un message contradictoire : que pour faire quelque chose de bien, pour réussir, il faut nécessairement partir. D’un autre côté on déplore qu’ils ne reviennent pas après leurs études postsecondaires », confie monsieur Labranche. Ce dernier est convaincu que sa communauté peut offrir autant de possibilités que les centres urbains en matière d’éducation.

Travailler ensemble

Vincent Labranche croit que le potentiel de rétention de sa ville est grand et qu’il faut le développer. Il considère qu’une des forces de Témiscaming est son multilinguisme. Effectivement, la plupart des Témiscaminois(es) parlent l’anglais et le français. La langue algonquine est aussi vivante sur le territoire grâce à la présence de Kebaowek First Nation. Pour lui, le métissage linguistique et culturel constitue un atout considérable qu’il faut mettre de l’avant et transmettre aux nouvelles générations. Encore là, la question de l’éducation prend une importance capitale dans ce dossier. Vincent Labranche est convaincu qu’il serait enrichissant pour les jeunes d’en apprendre davantage sur les communautés qu’ils côtoient au quotidien sans vraiment les connaître. Ils pensent que ces éléments sont essentiels au renforcement d’un sentiment d’appartenance. Les visées du comité ne passent pas à côté de ce resserrement communautaire, d’une vague de solidarité nécessaire et d’une volonté de bâtir ensemble.

Un dossier à surveiller

Bien des projets semblent animer ce comité citoyen, mais il est trop tôt pour en dévoiler les détails. Cependant, plusieurs rencontres ont eu lieu notamment avec la Chambre de commerce, le Conseil municipal et la commission scolaire. Des projets ont été mis sur la table, des choses se passent et selon Vincent Labranche, la réception de ces instances face aux initiatives du comité a été enthousiaste. Il faudra demeurer à l’affût pour observer des résultats concrets, mais comme a affirmé Vincent Labranche en entrevue : « On veut se donner la permission de rêver, d’y croire, mais surtout de mener des actions concrètes pour les réaliser ».