Claire Bolduc déterminée à briguer la préfecture du Témis

C’est le 30 mai en matinée que Claire Bolduc a annoncé son intention de se présenter à la préfecture du Témiscamingue.

Des obligations où la neutralité était préférable ont retardé cette annonce, mais madame Bolduc savait qu’elle voulait s’impliquer au niveau municipal, malgré que plusieurs partis provinciaux aient sollicité sa candidature. « Les grands changements arrivent quand la base crie : quand la population parle fort. C’est à ces voix que je veux tendre l’oreille. Le niveau territorial m’interpelle, on peut faire la différence quand on s’implique sur le plan municipal », affirme-t-elle.

Elle a été présidente de l’Ordre des agronomes du Québec, directrice régionale au Ministère de l’Environnement en Abitibi-Témiscamingue, présidente de solidarité rurale, coauteure du collectif Ne renonçons à rien. Elle opère avec son conjoint le vignoble Le Domaine des ducs situé à Duhamel-Ouest.

Être à l’écoute et se parler

Elle souhaite encourager le débat et la discussion alors qu’elle a la conviction que la divergence des opinions est une richesse, un signe de diversité plutôt qu’un signe de division. « En fait, ça génère des équilibres », croit la politicienne.

Pour elle, la cohésion réside dans la solidarité : « au Témiscamingue, on ne peut pas se permettre de ne pas être solidaire », exprime-t-elle. Elle prône en ce sens un dialogue sain qui est à la base du développement rural. « Il faut créer une synergie entre les différents partenaires : s’intéresser aux questions soulevées et en discuter », précise-t-elle.

Sa vision de l’écoute ne se résume pas à un geste passif, c’est une attitude. « je veux qu’on soit des proposeurs. Quand le gouvernement nous impose des choses qui ne répondent pas à notre réalité, à ce dont on a besoin, il faut arriver avec des solutions ».

Miser sur le développement

Quand on lui parle du défi de la démographie au Témiscamingue, Claire Bolduc itère que ce « n’est pas le défi des régions, mais du Québec en entier ». « Oui, nous sommes les premiers touchés, mais il faut renverser la lorgnette et voir comment on peut améliorer les choses. Nous sommes appelés à provoquer le changement. Nous pouvons faire autrement, proposer des alternatives ». Madame Bolduc croit au pouvoir d’innovation et de développement des régions. Son discours s’appuie sur ce levier. « Il faut voir ensemble à des modes d’action qui correspondent à nos réalités ».

Bien qu’elle considère l’enjeu économique, elle croit que c’est en développant des manières différentes de faire les choses que le Témiscamingue se distinguera et attirera des entrepreneurs et des industries. « Il faut regarder sur un horizon plus vaste, il faut d’abord que le Témiscamingue soit un milieu de vie intéressant pour les gens. Le reste suivra ».

Dans un rôle de préfet qu’elle sollicite, elle insiste sur l’aspect rassembleur, sur l’écoute, la solidarité et la recherche mutuelle de solution. Elle sait que d’être élue en politique est un engagement et une responsabilité de taille. Elle s’affirme prête pour ce défi. « Souvent en politique, on demande aux candidats s’ils sont prêts à perdre. Moi, je pense qu’il faut surtout se demander si on est prêt à gagner, à être disponible pour la population, à ne pas compter ses heures ».

Sans hésitation, madame Bolduc se déclare prête à gagner.