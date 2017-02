Claire Bolduc nous raconte la tournée Faut qu’on se parle

Photo prise lors d’une assemblée de cuisine à Latulipe

Crédit photo : Benoit Viau, via Facebook

Suite à l’initiative Faut qu’on se parle lancée à l’automne 2016, Lux éditeur publiait le 16 février un ouvrage collectif bilan s’intitulant Ne renonçons à rien. Rappelons que le groupe à l’origine du mouvement a fait le tour du Québec en organisant des assemblées de cuisine.

En quête de solutions

« Ce n’était pas la fin du monde, mais ce n’était pas le début de quoi que ce soit », affirmait d’emblée Claire Bolduc, une des personnalités à l’origine de l’initiative, pour parler de la situation politique au Québec. La démarche s’inscrivait dans un contexte où on remarquait la stagnation de la fièvre politique au Québec : une impression franche que la politique se désintéresse du peuple.

Ce sont des personnalités publiques telles que Gabriel Nadeau-Dubois, Maïtée Labrecque Saganash, Jean-Martin Aussant, Claire Bolduc, Alain Vadeboncoeur et Aurélie Lanctôt pour ne nommer que ceux-là qui sont allées à la rencontre des gens. « Quels sont aujourd’hui les priorités, les rêves, les préoccupations du peuple québécois? C’est ce que nous sommes allés sonder », raconte Claire Bolduc. « Au Québec, on est bon pour s’opposer (Énergie Est, hausse des frais de scolarité, politique d’austérité, etc.), mais on ne nous demande jamais comment on envisage l’avenir du Québec, qu’est-ce qu’on voudrait bâtir? C’est vraiment dans cette optique-là qu’on est allés rencontrer les gens dans leur cuisine », ajoute-t-elle.

Des priorités pour avancer

La question de l’éducation est une priorité qui a été mise sur la table de façon unanime lors des assemblées de cuisine. Pour Claire Bolduc, il est évident que les Québécois souhaitent que les jeunes reçoivent une éducation riche qui leur donne les outils nécessaires à une participation active dans la société. « On veut être partie prenante de l’action politique et sociale. On ne veut pas être des pions sur l’échiquier », reprend madame Bolduc.

La démocratie est aussi un point qui a été soulevé maintes fois. Les gens rencontrés ont l’impression que leur influence démocratique est moindre. Le mode de scrutin non représentatif a été invoqué à cet égard. L’ex présidente de Solidarité rurale croit qu’il est important de rappeler aux gens leur pouvoir démocratique et aux élus l’essence même de leur rôle, c’est-à-dire : représenter le peuple. « Combien d’élus sont indignes de leur fonction? Combien ont détourné des fonds? Sont accusés d’harcèlement sexuel? Les pouvoirs et l’argent sont concentrés chez une élite qui n’a pas notre confiance. Ça contribue à l’impression que la démocratie n’est pas démocratique », croit-elle.

La décentralisation des pouvoirs est selon elle un impératif. « Ça fait 50 ans qu’on centralise et que ça ne fonctionne pas. Il faut redonner du pouvoir aux régions parce que bien que les enjeux soient généralement les mêmes dans l’ensemble du Québec, il faut miser sur des solutions adaptées à la réalité de chaque milieu ».

Cohésion malgré les différences

Claire Bolduc a rencontré des gens de différents horizons professionnels, de différentes origines ethniques et générations. Son constat est que, même si les politiciens et les médias présentent régulièrement le Québec comme étant divisé, sur le terrain, on observe une grande cohésion. Les enjeux sont les mêmes dans les centres urbains comme ruraux. Une volonté de travailler ensemble se fait sentir. Alors qu’on souhaite toujours à tout prix éviter les chicanes, madame Bolduc affirme qu’il doit rester de la place au Québec pour le débat. Que malgré les divergences d’opinion, il faut qu’on se parle pour arriver à des consensus, à des solutions.

Pour en savoir davantage sur les conclusions de cette consultation provinciale, le collectif Ne renonçons à rien est disponible en librairie.