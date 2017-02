Claude Gagnon honoré une fois de plus

Claude Gagnon, homme d’affaires derrière les Installations électriques Gadi rafle une nouvelle distinction pour son implication de 25 ans à titre de président de la Corporation des maîtres électriciens du Québec.

Grandement impliqué dans sa communauté, Claude Gagnon a contribué au développement de sa région en multipliant les projets et en offrant de son temps au profit des causes qui lui tenaient à cœur. Son petit-fils, Jeffrey Gagnon qui travaille aussi pour les Installations électriques Gadi admire l’implication de son grand-père : « Grâce à Claude, le Témiscamingue a beaucoup évolué. On peut parler de la SDT qui a aidé beaucoup d’entreprises à débuter et à se développer au cours des années. Je salue aussi plusieurs autres exploits tels que le Chogag et le Danub où nous avons eu de très bons moments. C’est sans oublier la fondation des Régates de Ville-Marie. Il y a eu également LVL Global, qui a contribué à créer plusieurs emplois au Témiscamingue et qui contribue à l’économie de notre région ».

Le jeune homme qui assure une relève familiale auprès de la compagnie de son grand-père n’hésite pas à qualifier ce dernier de passionné. Il raconte que lorsqu’on lui demande quand est-ce qu’il compte prendre un peu de recul et s’accorder un peu de répit, il répond avec sagesse et beaucoup de sincérité : « Lors de ta retraite tu vas faire ce que tu aimes? Et bien c`est ce que je fais! »

Jeffrey Gagnon avoue être très fier de marcher dans les pas dans son grand-père, même s’il avoue ressentir une certaine pression. Il souhaite à son tour travailler sur les mêmes objectifs, soit le développement de sa région et le service à la clientèle qui a toujours été au centre des priorités de Claude Gagnon. Il s’étonne à chaque fois de constater à quel point son grand-père est apprécié dans la communauté. « D’aussi loin que je me souvienne, mon grand-père a toujours été un grand travaillant. Il travaillait et travaille encore les soirs de semaine, les fins de semaine et même les jours fériés, car sa priorité est le service à la clientèle. De voir à quel point les gens sont reconnaissants de tout ce qu’il a entrepris et continue d`entreprendre me rend très fier de lui. « Ton grand-père est un grand homme », me disent-ils. Son inspiration vient surtout de son expérience, il a toujours une solution à tout et sait garder son calme, peu importe la situation. C’est mon « Google » dès que j`ai besoin d`aide! », renchérit Jeffrey Gagnon.

Bertrand Guimond qui travaille avec Claude Gagnon depuis 42 ans considère l’homme comme un grand travaillant qui ne « reste pas assis sur sa chaise à ne rien faire et qui ne laisse jamais personne dans le trouble ». Il affirme que monsieur Gagnon a toujours été très disponible et dévoué pour ses clients et employés. Ce dernier salue l’implication de son patron qui était toujours prêt à aider.

Après 50 ans en affaires, on peut constater que l’homme en a inspiré plus d’un et que son milieu professionnel reconnaît son dévouement.