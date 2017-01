Claudelle Rivard : une comédienne à surveiller

Noémie Lespérance-Hudon, Claudelle Rivard et Marie-Ève Lapierre lors de la pièce Rock’n’nonne Crédit photo : © Marilou Pilote

Si dans l’imaginaire collectif comédie musicale rime avec Broadway, pour l’artiste Claudelle Rivard, native de Laverlochère, ce genre théâtral atteint une tout autre promiscuité. La comédie musicale fait partie de sa vie depuis maintenant près de deux ans. La jeune femme qui est aussi bachelière en Création numérique et nouveaux médias étudie actuellement en théâtre musical au Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse.

Pour Claudelle Rivard, étudier dans une école en théâtre musical relevait du rêve, du cinéma américain. Elle n’imaginait pas que l’on puisse suivre une telle formation au Québec. « J’ai entendu parler de ce programme alors que je jouais dans un court-métrage étudiant à Rouyn-Noranda. Une des comédiennes préparait son audition pour l’école de théâtre de Lionel-Groulx et je l’ai aidé en lui donnant la réplique. Ça m’a donné envie d’essayer, moi aussi. Après mon BAC, rien ne m’attendait. J’avais encore envie d’explorer et ça me donnait l’opportunité de sortir de l’Abitibi-Témiscamingue. J’ai préparé une audition à mon tour et j’ai finalement été acceptée », confie la jeune femme.

La formation que suit la comédienne est très dense. Cours de musique, de chant, de ballet, de claquettes et jeu dramatique occupent ses journées. Les étudiants apprennent aussi à jouer du piano, à faire des maquillages de scène et à écrire du théâtre. Elle avoue un peu moqueuse que son quotidien ressemble presque à un épisode de Glee. La création spontanée n’est pas chose inusitée lorsque l’on ressemble un groupe de passionnés : « Oui, dans notre cafétéria, il y a toujours quelqu’un pour gratter de la guitare et on embarque toute la gang ».

Claudelle Rivard a récemment vécu une expérience marquante en participant à une production à grand déploiement. Elle a joué trois représentations de Rock’n’nonne dans une salle comble de 300 sièges. Une grosse équipe comptant deux metteurs en scène et un chef choral en plus d’une vingtaine de techniciens étaient sur place pour assurer le déroulement du spectacle et même aider les comédiens dans les changements de costumes.

Après l’obtention de son diplôme, Claudelle Rivard compte continuer d’explorer la scène montréalaise, par contre, elle souhaite ardemment revenir au Témiscamingue. Elle voit un certain potentiel de développement en théâtre musical, citant au passage l’immense succès qu’avait obtenu la production du Théâtre de la Loutre Les nones. Elle mentionne aussi la Troupe à cœur ouvert de La Sarre qui connaît année après année un triomphe notable. Les possibilités lui semblent infinies.

Celle qui a l’habitude de suivre d’instinct les directions à prendre avoue poursuivre constamment le chemin du rêve. Elle se remémore un conseil que sa mère lui a donné maintes fois. « Si tu aimes ce que tu fais, tu trouveras toujours un moyen d’en vivre. Si ça n’existe pas, crée-le! » Et c’est précisément ce qu’elle aime au Témiscamingue ; que tout soit à créer. « Le terrain est vierge, tout est à bâtir. C’est ce qui me stimule dans la région », conclut l’artiste.